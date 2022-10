Sviluppo rete in Area 4 dal 7 al 14 ottobre 2022

Multicedi (VéGé) potenzia l'insegna Dodecà a Sant'Anastasia (Na). Dal canto suo, Gda (VéGé) rinnova il punto di vendita Pick Up di Polla (Sa)

DODECA’

Via Pomigliano 123

Sant’Anastasia (Na)

2.100 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

7 ottobre 2022

Format e location

Ampio store, dotato di laboratori interni e soluzioni green, con un forte focus sui freschi con panetteria e gastronomia, orteria in ortofrutta dove scegliere ortaggi, macelleria, pescheria.

Offerta

Importante la presenza delle mdd con 1.000 articoli, ampio spazio anche alle produzioni locali e alla linea premium Gastronauta.

Servizi

Orario: lum-ven 8-20.30; sabato 8-21; domenica 8.30-13.30 e 16-21. Lo store è dotato di un ecocompattatore di plastica pet, in collaborazione con Coripet, che garantisce una premialità di buoni sconto del valore di 3 euro.

Addetti e casse

Non disponibile

PICK UP

Via Annia

Polla (Sa)

Gda (VéGé)

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato rinnovato, in linea con la moderna formula dell’insegna.

Offerta

Come da tradizione, l’assortimento è orientato alla formula dell’every day low price.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-13.30 e 16-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.