Sviluppo rete in Area 4 dall’1 all’8 luglio 2022

La proposta every day low price di Sole 365 (Megamark-Selex) cresce a San Giugliano in Campania (Na). Anche Todis (Iges srl-Pac 2000A Conad) amplia la rete a Palermo. Conad Adriatico, invece, rinnova lo Spazio Conad di Mesagne (Br)

SOLE 365

Visa Santa Maria a Cubito

Giugliano in Campania (Na)

3.500 mq

Ap Commerciale (Gruppo Megamark-Selex)

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Lo store, in linea con la formula every day low price dell'insegna, si trova all'interno del centro commerciale Grande Sud.

Offerta

In assortimento sono presenti 14.000 referenze particolarmente incentrare sui localismi.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Impiega circa 200 persone.

SPAZIO CONAD

Strada Statale 7

Mesagne (Br)

Conad Adriatico

Data di apertura

5 luglio 2022

Format e location

Lo store è locomotiva alimentare del centro commerciale di Mesagne Appia Antica ed è stato rinnovato secondo i pilastri del format con ampi spazi dedicati ai freschi e freschissimi, alla ristorazione e alla cantina.

Offerta

La territorialità gioca un ruolo di primo piano con oltre 1.000 item locali.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Geremia 35

Palermo

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova in area periferica, non lontano dal quartiere Zisa e da Villa Malfitano.

Offerta

Propone migliaia di articoli alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.