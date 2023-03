Sviluppo rete Non food dal 10 al 17 marzo 2023

Continua l'espansione dell'insegna Action che debutta in Emilia Romagna con un negozio a Imola (Bo). In Sicilia, si potenzia la rete petstore Zoo Service con uno store a Palermo, e Bata arriva nel cuore di Venezia

ACTION

Via Marisa Bellisario 4

Imola (Bo)

966 mq

Action

Data di apertura

11 marzo 2023

Format e location

Primo negozio dell'insegna in Emilia Romagna e trentesimo in Italia sviluppato secondo i tradizionali canoni del format.

Offerta

Propone 6.000 prodotti in continuo cambiamento per mantenere l'effetto sorpresa.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Sono state assunte 20 persone.

BATA

Strada Nuova Rio Terà della Maddalena

Venezia

80 mq

Bata

Data di apertura

10 marzo 2023

Format e location

Lo store si trova nel cuore della città, in un punto nevralgico per lo shopping.

Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta di calzature e accessori per uomo, donna e bambino.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-19.30; domenica 10-19.

Addetti e casse

Non disponibile.

ZOO SERVICE

Viale dell'Olimpo 30/F

Palermo

350 mq

Zoo Service

Data di apertura

6 marzo 2023

Format e location

Il petstore è suddiviso in due macro aree: cane e gatto, mentre gli accessori sono posti in massima parte all'ingresso e sul perimetro. È presente la parafarmacia veterinaria Farma Service.

Offerta

L'assortimento comprende circa 11.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-ven 9-20; domenica 9-13.30. Disponibile i servizi di delivery, incisione medagliette, consulenze alimentari.

Addetti e casse

In organico sei collaboratori. Il negozio è dotato di una cassa.