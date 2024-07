Sviluppo rete Non food dal 12 al 19 luglio 2024

Beauty star apre un negozio a Piove di Sacco (Pd) con look rinnovato. Havaianas entra alla Galleria Alberto Sordi di Roma e PetStore Conad a Crescentino (Vc)

BEAUTY STAR

Via Fratelli Sanguinazzi 1

Piove di Sacco (Pd)

Data di apertura

10 luglio 2024

Format e location

Lo store, situato al centro commerciale Piazzagrande, si divide in tre aree principali: ingresso, area focus e area cassa. Gli ambienti sono dominati da tonalità chiare, con tocchi dorati nelle gondole dell’area focus.

Offerta

Tipica offerta beauty e profumeria.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

HAVAIANAS

Via del Corso

Roma

80 mq

Mr. Christmas srl

Data di apertura

10 luglio 2024

Format e location

Il negozio, esteso su doppio livello, si trova alla Galleria Alberto Sordi, in un’area strategica per lo shopping.

Offerta

Tipica offerta del marchio.

Servizi

Orario: lun-sab 10-20; domenica 11-19.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Faldella

Crescentino (Vc)

275 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

11 luglio 2024

Format e location

È situato all’interno di un edificio storico adiacente al Parco cittadino e a un Dog Wash.

Offerta

In assortimento 6.000 referenze di petcare, petfood e accessori.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-13 e 15-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 20 posti auto. Tra i servizi: l’incisione di medagliette identificative, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un box per donare alimenti a canili e gattili locali, oltre a un’area ristoro.

Addetti e casse

Dispone di due casse tradizionali e conta in organico quattro addetti, di cui tre nuove assunzioni.