Sviluppo rete Non food dal 13 al 20 dicembre 2024

Doppia inaugurazione sia per Action a Savona e Ravenna, sia per Mondadori che apre a Torre Annunziata e Nola (Na). Pirmark, invece, arriva a Pontecagnano Faiano (Sa)

ACTION

Corso Vittorio Veneto 3

Savona

1.156 mq

Action

Data di apertura

14 dicembre 2024

Format e location

È il secondo store provincia di Savona e si trova al centro commerciale La Città sul Mare.

Offerta

In assortimento 6.000 item di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 persone.

ACTION

Via Bussato 74

Ravenna

1.410 mq

Action

Data di apertura

14 dicembre 2024

Format e location

Lo store è situato all’interno del centro commerciale Esp.

Offerta

Come da tradizione, sono 6.000 le referenze in assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

La squadra di lavoro è formata da 20 collaboratori.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Boscofangone

Nola (Na)

400 mq

Mondadori

Data di apertura

13 dicembre 2024

Format e location

La libreria, situata all’interno del centro commerciale Vulcano Buono, è stata rinnovata.

Offerta

In assortimento 22.000 titoli nei vari generi letterari.

Servizi

Orario: lun-dom 10-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Plinio 56

Torre Annunziata (Na)

220 mq

Mondadori

Data di apertura

14 dicembre 2024

Format e location

Si trova all’interno del Maximall Pompeii, situato a soli 600 metri dagli Scavi di Pompei.

Offerta

Ha in catalogo oltre 14.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica e varia.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-21.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PRIMARK

Via Antonio Pacinotti

Pontecagnano Faiano (Sa)

3.600 mq

Primark

Data di apertura

12 dicembre 2024

Format e location

Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Maximall. È il 18esimo store di Primark in Italia e il secondo in Campania. Si sviluppa su due livelli.

Offerta

In linea con la classica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-ven 9.30-21; sab-dom 9.30-21.30.

Addetti e casse

Create 120 opportunità lavorative.