Sviluppo rete Non food dal 18 al 25 ottobre 2024

Brico io sbarca ad Amantea (Cs) con il suo classico format, mentre Cisalfa Sport replica il concept sore di ultima generazione a Sestri Ponente (Ge). Mondadori inaugura una libreria a Locate di Triulzi (Mi) e Toys arriva a L'Aquila

BRICO IO

Strada statale Tirrena Inferiore

Amantea (Cs)

1.100 mq

Brico io

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

Il punto di vendita è situato al centro commerciale La Pigna, vicino alla stazione ferroviaria, lungo la storica arteria che collega la Campania alla Calabria.

Offerta

Propone oltre 25.000 articoli nei reparti tradizionali e tecnici del fai da te.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-13 e 15-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

1 di 4

CISALFA SPORT

Via Enrico Albareto

Sestri Ponente (Ge)

1.900 mq

Cisalfa Sport

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

È il più grande negozio dell’insegna in Liguria. Il layout suddivide le aree per genere, oltre che per sport.

Offerta

Offre circa 100 tra i brand più importanti di running, calcio, tennis, padel, pallavolo, pallacanestro e molti altri sport.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-19.30; domenica 9.30-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Sono state effettuate circa 40 nuove assunzioni.

1 di 4

MONDADORI BOOKSTORE

Via Milano 5

Locate di Triulzi (Mi)

300 mq

Mondadori

Data di apertura

16 ottobre 2024

Format e location

La libreria si trova a Scalo Milano Outlet & More all'interno del nuovo hub del centro commerciale.

Offerta

Offre una selezione di 15.000 titoli, dai grandi classici ai best seller.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

1 di 2

TOYS

Via Saragat

L’Aquila

700 mq

Toys Center

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale Il Globo. Lo store è stato realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali eco-compatibili come legno certificato Fsc e Pefc e sistemi di illuminazione a Led.

Offerta

In assortimento circa 4.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.