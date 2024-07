Sviluppo rete Non food dal 19 al 26 luglio 2024

Action arriva a Marcianise (Ce) ed Euronics a Gavardo (Bs). Doppia apertura per Mondadori Bookstore: a Vigevano (Pv) con il format Ma e a Roma. Infine, Risparmio Casa sbarca a Desenzano del Garda (Bs)

ACTION

Strada Statale Sannitica 87

Marcianise (Ce)

1.105 mq

Action

Data di apertura

13 luglio 2024

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale L’Altra piazza.

Offerta

L’offerta comprende circa 6.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Creati 20 posti di lavoro.

EURONICS

Via Gianbattista Bruni Conter

Gavardo (Bs)

1.230 mq

Euronics Dimo

Data di apertura

18 luglio 2024

Format e location

Il progetto fa parte della ristrutturazione integrale del primo piano delle Gallerie Bennet, che verranno trasformate in un moderno retail park.

Offerta

Lo store, insieme alla tradizionale offerta di elettronica di consumo, include reparti dedicati alla e-mobility e ai pannelli fotovoltaici, offrendo diverse soluzioni di installazione per la produzione di energia e il risparmio energetico, inclusi sistemi di accumulo per alimentare elettrodomestici, condizionatori, e-bike, monopattini elettrici e auto elettriche.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Impiega 15 persone.

MONDADORI BOOKSTORE MA

Viale Industria 225

Vigevano (Pv)

150 mq

Mondadori

Data di apertura

15 luglio 2024

Format e location

Replica il format di ultima generazione ispirato al Giappone e orientato all’ecosostenibilità.

Offerta

Conta 30.000 volumi in assortimento.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Via dei Prati Fiscali 75

Roma

170 mq

Mondadori

Data di apertura

13 luglio 2024

Format e location

La libreria si trova in zona Prati, a ridosso del quartiere di Montesacro.

Offerta

In assortimento 15.000 titoli.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Colombare di Castiglione

Desenzano del Garda (Bs)

4.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

10 luglio 2024

Format e location

L’ex punto di vendita Mega Store cambia insegna e diventa Risparmio Casa, adattato al format più moderno.

Offerta

Tradizionale offerta drugstore.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Assunte 26 persone di cui 14 già impiegate nel precedente store Gran Casa.