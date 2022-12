Sviluppo rete Non food dal 2 al 9 dicembre 2022

Doppio opening per Arcaplanet a Torino e a Roma. Piombo punta su uno store green realizzato a Cortina (Bl) mentre Bata arriva nel centro di Parma

ARCAPLANET

Via Bogino 2

Torino

150 mq

Agrifarma

Data di apertura

2 dicembre 2022

Format e location

Lo store rimane fedele al tipico format dell'insegna.

Offerta

Conta in assortimento articoli per la cura degli animali e accessori.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-13 e 15-19.30. Tra i servizi l'incisione di medagliette.

Addetti e casse

Impiega quattro addetti.

ARCAPLANET

Piazza Pio XI 20

Roma

590 mq

Agrifarma

Data di apertura

9 dicembre 2022

Format e location

In linea con il format della catena.

Offerta

Migliaia le referenze per gli animali domestici di petcare e petfood.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

BATA

Strada della Repubblica 12

Parma

184 mq

Bata

Data di apertura

1 dicembre 2022

Format e location

Lo store si trova nel centro storico di Parma e si sviluppa su due livelli, piano terra e primo piano, ognuno dei quali è suddiviso in aree strutturate ad hoc per facilitare al consumatore la fruizione dei prodotti.

Offerta

L’offerta del negozio comprende le calzature donna, uomo, bambino e sport.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PIOMBO

Corso Italia 98B

Cortina (Bl)

86 mq

Ovs spa

Data di apertura

26 novembre 2022

Format e location

Lo store è stato realizzato con materiali naturali, riciclati, rigenerati, come il legno di scarto dei faggi abbattuti dalla tempesta Vaia e il vetro derivante dagli scarti dell’industria, utilizzato per le teche espositive.

Offerta

Propone le collezioni del brand per uomo e donna.

Servizi

Orario: lun-dom 10-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.