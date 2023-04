Sviluppo rete Non Food dal 21 al 28 aprile 2023

Nuove librerie sul territorio italiano. Libraccio apre a Milano e Mondadori a Terni. Si rafforza Risparmio Casa a Desio (Mb), 19esimo store in Lombardia

LIBRACCIO

Viale Stelvio 9

Milano

200 mq

Libraccio

Data di apertura

10 aprile 2023

Format e location

La libreria si trova in zona Farini, è la decina in città e la 60esima italiana. Dispone di sette vetrine.

Offerta

Comprende circa 30.000 titoli tra libri nuovi, usati e reminder nei vari generi letterari.

Servizi

Orario: lun-sab 10-19.30; domenica 15-19.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Montelfiorino 48

Terni

250 mq

Mondadori

Data di apertura

20 aprile 2023

Format e location

La libreria è stata realizzata nel centro commerciale Cospea Village.

Offerta

In assortimento 15.000 titoli tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici a cui si aggiungono fumetti, graphic novel, manga, prodotti di cartoleria, ereader Kobo e le proposte del Club Mondadori.

Servizi

Orario: lun-9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Caravaggio

Desio (Mb)

3.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

20 aprile 2023

Format e location

Lo store si trova ad angolo con via Milano e rispecchia la tipica formula dell’insegna. È il 19esimo negozio in Lombardia.

Offerta

L’assortimento comprende oltre 25.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.