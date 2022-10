Sviluppo rete Non food dal 21 al 28 ottobre 2022

Cresce velocemente la rete Arcaplanet a Guidonia (Rm), Rivoli (To) e Roma. Action apre a Minoprio (Co) il 18esimo store e L'isola dei Tesori si espande a Genova. La proposta di Brico io, infine, arriva ad Arzachena (Ss)

ACTION

Via Provinciale per Bulgorello 1

Minoprio (Co)

900 mq

Action

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Diciottesimo store dell'insegna sul territorio italiano.

Offerta

In assortimento ogni settimana vengono introdotti oltre 150 nuovi prodotti. L'offerta è composta da 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 collaboratori.

ARCAPLANET

Corso Einaudi 80

Rivoli (To)

500 mq

Agrifarma

Data di apertura

13 ottobre 2022

Format e location

Si allinea al concept store della catena.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna, propone articoli di petcare e petfood.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile

ARCAPLANET

Via della Priscilla 109

Roma

371 mq

Agrifarma

Data di apertura

13 ottobre 2022

Format e location

Lo store è in linea con la moderna formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento di petcare e petfood.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

ARCAPLANET

Via Palombarese

Guidonia (Rm)

236 mq

Agrifarma

Data di apertura

14 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova in località Santa Lucia, al km 19 di via Palombarese.

Offerta

In assortimento migliaia di item dedicati agli animali da compagnia.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9.30-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

BRICO IO

Viale Costa Smeralda 6

Arzachena (Ss)

1.500 mq

Brico io

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Lo store è posizionato lungo un'arteria principale dell città. Propone al suo interno l'Outlet del kasalingo.

Offerta

Propone un assortimento di oltre 25.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Lo staff è formato da nove addetti più il capo negozio.

L'ISOLA DEI TESORI

Via Voltri 9

Genova

200 mq

Dmo Petcare

Data di apertura

13 ottobre 2022

Format e location

Si uniforma al tipico concept store della catena.

Offerta

Come da consuetudine, propone articoli per la cura e il benessere degli animali domestici.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-13 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.