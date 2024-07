Sviluppo rete Non food dal 26 luglio al 2 agosto 2024

Action sbarca a Passo Coriese (Ri), Euronics Bruno arriva a Pieve Fissiraga (Lo) con il suo quarto store lombardo. Mondadori replica a Sassari il format Ma green e ispirato al Giappone, mentre Iper Risparmio Casa punta su Carlentini (Sr)

ACTION

Via Salaria

Passo Corese (Ri)

956 mq

Action

Data di apertura

27 luglio 2024

Format e location

In linea con la tipica formula. Si trova al km 36.

Offerta

Dispone di 6.000 item di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20-30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

EURONICS BRUNO

Via delle Nazioni Unite 1

Pieve Fissiraga (Lo)

1.450 mq

Euronics Bruno

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

Rispecchia il format. È il 38esimo store in Italia e quarto in Lombardia, presso le Gallerie Bennet.

Offerta

Tradizionale offerta di elettronica di consumo.

Servizi

Orario: lun-ven 9-20.30; sabato 8.30-20.30; domenica 9-20. I clienti possono prenotare i prodotti online e ritirarli in negozio in soli 30 minuti, oppure esplorare il catalogo digitale direttamente in negozio.

Addetti e casse

Conta su un team di 16 esperti per la vendita diretta e quattro addetti al supporto e all’assistenza telefonica, per un totale di 20 persone.

IPER RISPARMIO CASA

Contrada Madonna Marcellino

Carlentini (Sr)

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

25 luglio 2024

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale La Vela.

Offerta

Classica offerta di casalinghi, pet, cura casa e persona, elettrodomestici.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 collaboratori.

1 di 3

MONDADORI BOOKSTORE I MA

Via Caniga 1

Sassari

250 mq

Mondadori

Data di apertura

28 luglio 2024

Format e location

Replica il format dedicato al Giappone e orientato alla sostenibilità grazie all’uso di materiali come pioppo marino, ferro riciclato e idropitture sostenibili. I mobili alti e curvi ricordano tronchi, bonsai e sansevierie.

Offerta

Offre 49.000 volumi.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.