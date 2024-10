Sviluppo rete Non food dal 27 settembre al 4 ottobre 2024

Doppio opening per Action che arriva a San Giorgio al Piano (Bo) e Macerata. Risparmio Casa raddoppia la presenza in provincia di Rieti con un negozio a Forano

ACTION

Strada Provinciale 4

San Giorgio al Piano (Bo)

994 mq

Action

Data di apertura

28 settembre 2024

Format e location

Si trova ad angolo con via Marconi e rimane fedele al classico format.

Offerta

Sono oltre 6.000 le referenze in assortimento di cui 1.500 a meno di un euro<

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 addetti.

ACTION

Strada Cluentina 16/A

Macerata

1.108 mq

Action

Data di apertura

28 settembre 2024

Format e location

Come da consuetudine del concept store.

Offerta

In linea con la classica offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

RISPARMIO CASA

Strada Regionale 657

Forano (Ri)

1.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

25 settembre 2024

Format e location

Secondo store in provincia di Rieti per l’insegna che replica il suo tipico format.

Offerta

Sono oltre 25mila le referenze in assortimento.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Sono stati assunti otto collaboratori.