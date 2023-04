Sviluppo rete Non food dal 28 aprile al 5 maggio 2023

Acqua&Sapone si consolida in Sicilia, ad Alcamo (Tp). Joe Zampetti (Dmo Petcare) arriva a Lecce mentre Ikea propone il format Plan&Order a Rende (Cs)

ACQUA E SAPONE

Contrada Viadotto Gammara

Alcamo (Tp)

Acqua&Sapone

Data di apertura

27 aprile 2023

Format e location

Lo store si trova sulla strada statale 113 al chilometro 327.

Offerta

Tradizionale offerta incentrata su prodotti per la cura della persona e della casa.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

JOE ZAMPETTI

Viale Marche 22

Lecce

400 mq

Dmo Petcare

Data di apertura

20 aprile 2023

Format e location

Diciannovesimo petstore della rete, aperto in un'area residenziale. È dotato di un corner dedicato all’acquariologia.

Offerta

Conta in assortimento 6.000 articoli e 180 marchi.

Servizi

Orario: lun-ven 9-18.

Addetti e casse

Non disponibile.

IKEA

Via Kennedy 4

Rende (Cs)

60 mq

Ikea Italia

Data di apertura

28 aprile 2023

Format e location

Il negozio Plan&order point si trova all'interno del centro commerciale Metropolis. Si tratta del nuovo formato di Ikea pensato per essere più raggiungibile anche laddove ci sono spazi minori.

Offerta

Lo store è pensato come spazio di progettazione dei vari spazi della casa ed è dotato di alcune soluzioni d'arredo.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-20.30; domenica 10-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.