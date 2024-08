Sviluppo rete Non food dal 30 agosto al 6 settembre 2024

Jysk inaugura il suo primo negozio in Molise, a Ripalimosani (Cb). Pittarosso torna a Viterbo e Rituals si consolida a Milano

JYSK

Viale Unità d'Italia 22

Ripalimosani (Cb)

Jysk

Data di apertura

30 agosto 2024

Format e location

Primo punto di vendita dell’insegna in Molise, 92esimo in Italia, realizzato secondo lo Store Concept 3.0 che prevede una disposizione degli spazi più funzionale per facilitare il percorso di acquisto.

Offerta

L’assortimento conta prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PITTAROSSO

Strada Cassia Nord al km 88

Viterbo

Pittarosso

Data di apertura

29 agosto 2024

Format e location

L’insegna torna in città con un punto di vendita in linea con la sua attuale formula.

Offerta

Calzature e accessori per uomo, donna e bambino.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

RITUALS

Piazza Portello

Milano

132 mq

Rituals

Data di apertura

4 settembre 2024

Format e location

In linea con il tipico format del brand.

Offerta

In assortimento collezioni di prodotti per il corpo, la cura della casa ed il benessere.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Il team di lavoro comprende otto addetti.