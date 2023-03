Sviluppo rete Non food dal 31 marzo al 7 aprile 2023

Kik si consolida in Sardegna con uno store a Olbia (Ss). Doppio opening per Risparmio casa che si rafforza a Pesaro e Villa Santa Lucia (Fr)

KIK

Via Mosca

Olbia (Ss)

550 mq

Kik Italia

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

Il negozio si trova in zona periferica, non lontano dalla circonvallazione ovest.

Offerta

Tradizionale proposta di abbigliamento donna, uomo, bambino assieme a una linea di taglie comode e di prodotti per la casa.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19: domenica 10-18.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Casilina 133

Villa Santa Lucia (Fr)

1.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

Lo store si trova al km 133, in area periferica.

Offerta

In assortimento 25.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Impiega 12 addetti.

RISPARMIO CASA

Via dei Carpini 8

Pesaro

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

Lo store si trova in Località Campanara e rispecchia il tipico format dell'insegna.

Offerta

Conta in assortimento oltre 25.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 18 persone.