Sviluppo rete Non food dal 4 all’11 ottobre 2024

Leroy Merlin rafforza la presenza dei suoi centri edili con uno store a Marghera (Ve) e un'offerta dedicata all'edilizia. Risparmio Casa arriva a Gualdo Tadino (Pg)

LEROY MERLIN CENTRO EDILE

Via Colombara 46

Marghera (Ve)

1.700 mq

Leroy Merlin

Data di apertura

2 ottobre 2024

Format e location

L'apertura del nuovo Centro Edile è il secondo step di un percorso partito 3 anni fa con la realizzazione della Supply Chain adiacente e si completerà con la riorganizzazione completa del negozio di Marghera con inaugurazione prevista il 7 maggio 2025.

Offerta

Assortimento mirato per l’edilizia: materiali da costruzione, polveri premiscelate e predosate, attrezzature, isolamento, termico e acustico, combustibili, prodotti per impermeabilizzazione, pavimenti da esterno, bordure, cordoli, ghiaia, reti, recinzioni e cancelli.

Servizi

Orario: lun-sab 7-20.30; domenica 9-20. Tra i servizi: ritiro prodotti tramite drive through, con possibilità di carico anche con macchine, furgoni, mezzi pesanti e di grandi dimensioni, installazioni e ristrutturazioni chiavi in mano, noleggio attrezzature e mezzi per trasporti, clicca & ritira direttamente al Centro Edile.

Addetti e casse

RISPARMIO CASA

Via Vittorio Veneto 15

Gualdo Tadino (Pg)

1.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

2 ottobre 2024

Format e location

Il negozio è stato realizzato nello spazio precedentemente occupato da un discount Eurospin e si rivolge a un bacino potenziale di utenza di 16mila persone.

Offerta

In assortimento oltre 25 mila referenze complessive di cui più di 3.000 sotto la fascia prezzo di 2 euro, a cui si aggiungono oltre 8.000 prodotti stagionali e 25 linee a marchio privato.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

In organico 12 addetti.