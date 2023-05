Sviluppo rete Non food dal 5 al 12 maggio 2023

Happy Casa entra nel Lazio con il suo primo negozio. Kik apre uno store a San Salvo (Ch) e Tigotà a Caluso (To), 22esimo punto di vendita in provincia

HAPPY CASA

Via Casilina

Cassino (Fr)

1.500 mq

Happy Casa Store

Data di apertura

4 maggio 2023

Format e location

Primo store dell'insegna nel Lazio, realizzato in linea con il suo tipico format all'interno del centro commerciale Panorama.

Offerta

Ampio assortimento di casalinghi e oggetti per la decorazione e cura per la casa.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.30.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 16 persone.

KIK

Contrada Piana Sant'Angelo

San Salvo (Ch)

Kik Italia

Data di apertura

4 maggio 2023

Format e location

Si trova in zona periferica, non lontano dallo svincolo per la zona industriale della città.

Offerta

Propone in assortimento oggettistica per la casa, abbigliamento, articoli per le decorazioni.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Impiega dieci addetti.

TIGOTA'

Via Piave

Caluso (To)

Gottardo spa

Data di apertura

5 maggio 2023

Format e location

Ventiduesimo store in provincia di Torino, 57esimo in Piemonte.

Offerta

Rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19.30; domenica 9-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

In organico 11 collaboratori.