Sviluppo rete Non food dal 6 al 13 settembre 2024

Doppio opening per Action che arriva a Santa Croce sull'Arno (Pi) e ad Alba (Cn). Invece, Mondadori Bookstore sbarca a Vicolungo (No)

ACTION

Via del Bosco 73/A

Santa Croce sull’Arno (Pi)

1.067 mq

Action

Data di apertura

7 settembre 2024

Format e location

Terzo store nella regione per l’insegna.

Offerta

In assortimento 6.000 item in 14 categorie merceologiche.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 collaboratori.

ACTION

Via dell’Acquedotto 17

Alba (Cn)

1.563 mq

Action

Data di apertura

7 settembre 2024

Format e location

Diciottesimo negozio nella regione per l’insegna che replica il suo consueto format.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 persone.

MONDADORI BOOKSTORE

Via San Martino di Zusiagna 32

Vicolungo (No)

400 mq

Mondadori

Data di apertura

4 settembre 2024

Format e location

La libreria si trova all’interno del centro commerciale Vicolungo The Style Outlets.

Offerta

Offre 30.000 titoli nei vari generi letterari.

Servizi

Orario: lun-dom 10- 20.

Addetti e casse

Non disponibile.