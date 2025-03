Sviluppo rete Non food dal 7 al 14 marzo 2025

Action debutta a Teramo con il suo primo negozio in città, il settimo in Abruzzo. Pittarosso apre a Giugliano in Campania (Na) e Scarpe&Scarpe evolve il format a Bastia Umbra (Pg) con aree dedicate ai brand più noti, sia in ambito sportivo che per le calzature

ACTION

Viale Europa

Teramo

776 mq

Action

Data di apertura

1 marzo 2025

Format e location

Primo store in città, settimo nella regione per l’insegna.

Offerta

Dispone di 6.000 referenze di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 collaboratori.

PITTAROSSO

Via Santa Maria a Cubito

Giugliano in Campania (Na)

Pittarosso

Data di apertura

1 marzo 2025

Format e location

Il negozio si trova al parco commerciale Grande Sud.

Offerta

L’assortimento, come da tradizione, comprende calzature per uomo, donna e bambino e una serie di accessori.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Attive tre casse.

SCARPE&SCARPE

Via San Cristoforo 29

Bastia Umbra (Pg)

1.000 mq

Scarpe&Scarpe

Data di apertura

28 febbraio 2025

Format e location

Nuova disposizione degli spazi con focus sulla zona centrale e aree dedicate ai brand più noti, sia in ambito sportivo che per le calzature.

Offerta

Classica offerta di scarpe e accessori.

Servizi

Orario: lun-dom 9-19.30.

Addetti e casse

Impiega 11 persone.