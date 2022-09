Sviluppo rete Non food dal 9 al 16 settembre 2022

Arcaplanet apre a Cuneo e Vicenza mentre Bimbostore e Toys Center si consolidano a Roma. Infine, Mondadori si rinnova a Vimercate (Mb)

ARCAPLANET

Via Cascina Colombaro 26

Cuneo

850 mq

Arcaplanet

Data di apertura

9 settembre 2022

Format e location

Lo store propone il tradizionale format dell'insegna.

Offerta

L'assortimento conta circa 10.000 item di petcare e petfood.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 15-20.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato quattro persone. Attive due casse.

ARCAPLANET

Viale San Lazzaro 43

Vicenza

800 mq

Data di apertura

9 settembre 2022

Format e location

Il negozio rimane fedele al concept store della catena.

Offerta

In assortimento sono disponibili 10.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9.30-19.20.

Addetti e casse

Impiega quattro addetti e dispone di due casse.

BIMBOSTORE

Via Aurelia

Roma

1.000 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Il negozio è unito al punto di vendita Toys Center e si trova in una zona ad alta densità di traffico.

Offerta

Propone capi di abbigliamento e scarpe per i più piccoli, baby food, pannolini e tutti i prodotti utili alla cura dei bambini.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Via Torri Bianche 16

Vimercate (Mb)

650 mq

Mondadori

Data di apertura

14 settembre 2022

Format e location

La libreria è stata rinnovata secondo i canoni del format moderno dell'insegna. Si trova all'interno del centro commerciale Torri Bianche.

Offerta

Offre oltre 20.000 volumi a scaffale e un assortimento di cd e vinili, con le ultime novità musicali, anche di K-POP, prodotti di cartoleria, gift box, gift card e le proposte del club Mondolibri.

Servizi

Orario: lun-sab 09-20; dom 10-20. I clienti potranno usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Addetti e casse

Non disponibile.

TOYS CENTER

Via Aurelia

Roma

1.400 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Lo spazio è adiacente al negozio Bimbostore, insegna gestita dallo stesso gruppo.

Offerta

L'assortimento è dedicato al mondo dei giocattoli.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.