Sviluppo rete Non food dall’1 all’8 novembre 2024

Action inaugura un negozio a Calcinaia (Pi), Jysk a Rivalta (To) e Trony a Viterbo. Esselunga rinnova la Profumeria Eb di Curno (Bg)

ACTION

Via di Mezzo 43

Calcinaia (Pi)

1.063 mq

Action

Data di apertura

29 ottobre 2024

Format e location

Come da tradizione dell’insegna.

Offerta

In assortimento 6.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Il negozio è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti.

JYSK

Via Torino 22

Rivalta (To)

Jysk

Data di apertura

1 novembre 2024

Format e location

Si trova all’interno dell’omonimo centro commerciale. È il 15esimo negozio dell’insegna in Piemonte, 93esimo in Italia.

Offerta

In assortimento prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PROFUMERIA EB

Via Bergamo 48

Curno (Bg)

Esselunga

Data di apertura

30 ottobre 2024

Format e location

Il beauty store, il quattordicesimo con il nuovo format, è dotato di uno spazio di oltre 75 mq dedicato ai servizi di estetica e parrucchiere: sono disponibili un beauty hub con i servizi di manicure e brow bar, tre ampie cabine insonorizzate riservate ai trattamenti viso, corpo ed epilazione e un hair studio con diverse postazioni.

Offerta

Classica offerta per la cura del corpo e per il make up.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TRONY

Strada San Lazzaro

Viterbo

1.600 mq

Dml

Data di apertura

30 ottobre 2024

Format e location

Conta su un bacino d’utenza stimato di circa 100.000 potenziali clienti.

Offerta

Dispone di 10.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-20; domenica 10-20. Nel parcheggio sono disponibili 500 posti auto. Tra i vari servizi, offre: consegna a domicilio, installazione di elettrodomestici, finanziamenti, estensioni di garanzie.

Addetti e casse

Impiegati 28 addetti coordinati dal direttore Andrea Roberti, con il supporto dell’area manager Nicola Masciantonio. Attive tre casse.