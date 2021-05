Taste Tomorrow, l’evoluzione dei reparti pane e pasticceria

Come stanno cambiando gli assortimenti proposti nelle aree dedicata a pane e pasticceria, sia assistiti sia a libero servizio? Quali le tendenze da seguire per soddisfare le esigenze dei consumatori?

Gruppo Puratos, grazie alla sua lunga e qualifica esperienza nel settore dei panificati, sulla base della sua ricerca internazionale intitolata Taste Tomorrow, racconta a che punto siamo e quali nuove sfide si aprono. Dati che saranno integrati da un'analisi qualitativa condotta dalla redazione retail di NewBusiness Media, con interviste ai buyer delle catene distributive italiane, locali e di respiro nazionale.

Non mancheranno gli interventi dei retailer per spiegare come si sta trasformando il reparto, nell'epoca del dopo Covid.

L'appuntamento è per il prossimo 24 giugno, dalle 10,00 alle 13,00

