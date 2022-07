Tesisquare alla release 7.0 per la visibility nella supply chain

Il fermo di produzione asincrono e a macchia di leopardo durante la pandemia ha messo a dura prova la supply chain; parallelamente si è registrata una accelerazione in processi già innescati in precedenza, come la digitalizzazione e la sensibilità verso il tema della sostenibilità. Lo scenario è ulteriormente complicato dalla guerra in Ucraina. Parte da qui Tesisquare che ha annunciato il 30 giugno a Bra (Cn) in occasione dell'annuale convention aziendale la release 7.0 della piattaforma collaborativa per la supply chain visibility.

Tesisquare alla release 7.0

La release 7.0 della piattaforma collaborativa di Tesisquare guarda al presente dei temi emersi durante la pandemia, suggeriti nei focus group con i clienti e nella quotidianità delle installazioni, e guarda anche al futuro buttando i semi per ulteriori evoluzioni, su temi quali l'anticontraffazione e la condivisione di informazioni ricavate da database esterni e aggiornate in real time. Gli strumenti della AI e dell'automazione contribuiscono a rendere il sistema reattivo.

"Il lancio della 7.0 arriva dopo un percorso partito nel 2019 - spiega Gianluca Giaccardi, chief product officer di Tesisquare - che porta l'azienda a porsi come software vendor e soprattutto ad aumentare il livello di configurabilità e integrazione della piattaforma Tesisquare, perché i clienti siano autonomi e reattivi al mercato".

In sostanza, i clienti inali (le aziende) insieme agli integratori saranno in grado di configurare subito la piattaforma Tesisquare release 7.0 in base alle necessità, e le funzionalità delle diverse suite che la compongono rispondono meglio ai bisogni del mercato, soprattutto su questi aspetti:

- più marcato approccio digitale ricercato dai consumatori

- sostenibilità che significa tracciabilità e trasparenza

- bisogno di seguire meglio i diversi segmenti di consumatori con le operazioni di marketing, soprattutto le nuove generazioni

- gestire la complessità e imprevedibilità crescenti lungo la supply chain

- integrazione con servizi in real time

- back office e front office nell'area vendita forniti in un'unica soluzione

- modulo channel traceability per l'anticontraffazione, capace di riferire in ogni momento dove sta il singolo prodotto, in quale store è e in quale dovrebbe essere (ideale per il lusso)

- prevenzione del rischio, per aiutare il management nelle sue decisioni, per esempio attraverso valutazioni del rischio del territorio o dei partner, attraverso l'integrazione con banche dati esterne.

- multichannel link con il consumatore sempre più omnicanale

La suite Tesisquare, modulo per modulo

Il principio della control tower è accentrare il flusso dei dati del network aziendale (fornitori e partner di business) in modo da garantire la collaboratività in real time e in sicurezza. A convergere nello hub sono database interni ma anche esterni, per esempio il traffico, il clima, le feste nazionali... L'azienda a seconda delle necessità (il sistema è open, aperto all'integrazione con sistemi preesistenti di terze parti) potrà implementare una o più suite della piattaforma, a copertura dell'intera supply chain.

Tesi Control Tower - Lo strumento di sintesi, analisi (anche proattiva), controllo e gestione eventi

Tesi Srm - Azienda e fornitori. Il sistema è in grado di valutare e qualificare i nuovi fornitori, controllare dei costi d'acquisto, ottimizzare la gestione, organizzare la ricezione degli ordini e i pagamenti

Tesi Make - Tracciabilità: segue il prodotto/componente lungo ogni fase di realizzazione, dall'ingresso in fabbrica delle materie prime alla spedizione al cliente

Tesi Tms - Trasporti, il controllo digitalizzato, l'integrazione dati tra Erp del cliente e sistemi esterni del trasportatore, pianificazione, controllo costi, condivisione documenti, tracking.

Tesi Sales - Integrazione completa e veloce con i clienti per l'acquisizione ed esecuzione degli ordini, la fatturazione.

Servizio Tesi Extended Integration - costruzione di sistemi collaborativi in approccio full digital, con attenzione alla compliance normativa, per potenziare funzionalità e automazione delle suite Tesisquare.