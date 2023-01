Tetra Recart è il pack sostenibile per la mdd di Tetra Pak

Novità a Marca: Tetra Pak presenta Tetra Recart, il nuovo packaging sostenibile per ridurre emissioni e dare una risposta positiva all'ambiente

L’azienda Tetra Pak, multinazionale attiva nel settore dei confezionamenti alimentari, torna a Marca con Tetra Recart, un packaging realizzato con il 71% di carta certificata Fsc rinnovabile e riciclabile. Una confezione che garantisce sicurezza per gli alimenti, ma soprattutto permette la riduzione dell’83% delle emissioni di Co2 rispetto alle soluzioni tradizionali (Ifeu 2020, Italy, Food Category). Tetra Recart si inserisce nella più ampia cornice della campagna “Scegli la natura. Scegli il cartone” che Tetra Pak porta avanti per promuovere i vantaggi dei cartoni per bevande in termini di sostenibilità ambientale e di economia circolare. “Gli avvenimenti socioeconomici più recenti hanno reso ancora più urgente la necessità di progettualità organica -spiega Paolo Maggi, presidente di Tetra Pak South Europe-. In questo contesto la mdd, grazie a un mercato solido e alla fiducia dei consumatori, potrà giocare un ruolo decisivo nella promozione di sistemi alimentari resilienti e sostenibili sia dal punto di vista ambientale, sia economico e sociale”. Il consumatore diventa maggiormente attento e consapevole non più solo del prezzo, ma anche e soprattutto di tutti quegli elementi che compongono una referenza a scaffale: la convenienza muta il suo significato in senso stretto divenendo contenitore di qualità, sicurezza, valore della filiera produttiva e, infine, anche prezzo.

Convenienza Tetra Pak

“È tempo anche di trovare una nuova definizione del concetto di convenienza, che non riduca il concetto solo al prezzo, ma tenga conto dei valori, a partire da quelli ambientali che caratterizzano ogni player della filiera -precisa Paolo Maggi-. Questa è la nuova sfida da affrontare”. Dai risparmi logistici in termini di trasporto, posizionamento a scaffale e stoccaggio in magazzino, alle caratteristiche che rendono Tetra Recart ideale per l’eCommerce (forma quadrata, infrangibilità e visual idoneo per la scelta online), Tetra Recart rappresenta un ottimo strumento di comunicazione per le aziende grazie all’ampia superficie piatta stampabile. “Si conferma un pack vantaggioso anche per il consumatore che ne apprezza sicurezza, leggerezza e praticità di utilizzo, oltre alla facilità di conferimento per il riciclo”, conclude Maggi.