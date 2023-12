The Comfort Studio collection per la linea collant push-up

La nuova collezione “The Comfort Studio” di Pompea è studiata e disegnata per modellare e sostenere

Pompea arricchisce la collezione Push Up con quattro nuovi modelli di collant della collezione “The Comfort Studio”. Una collezione che è la massima espressione di comfort e raffinatezza, completamente studiata e disegnata in Italia, con filati prodotti da Fulgar per donare ai capi massima morbidezza e tracciabilità di filiera. La fibra LYCRA® garantisce aderenza senza segnare la zona della vita. Il comfort rimane il punto di forza del brand.

Quattro modelli esclusivi di collant effetto Push Up sono stati introdotti per valorizzare ed enfatizzare la silhouette delle donne. Questi capolavori di design, oltre ad abbracciare la femminilità, sono stati progettati per valorizzare le silhouette delle donne, offrendo un tocco di raffinata sensualità in perfetta sinergia tra estetica e funzionalità. Ogni collant è delicatamente velato e dotato di una leggera compressione sulla gamba, caratteristiche che oltre a distinguerli li rende incredibilmente funzionali. Una linea shaping meticolosamente studiata per modellare e sostenere.

Quattro nuovi modelli velati dai corpini e dalle denarature differenti: Collant Bikini Push Up 20 DEN dal supporto leggero e velato, progettato con un elegante corpino a bikini che valorizza armoniosamente la figura; Collant Control Push Up 40 DEN dotato di un raffinato corpino a culotte dal supporto medio; Collant Sculpt Push Up 20 DEN con un supporto elevato realizzato con un corpino a shorts con diverse aree di selezione studiate per valorizzare, definire e modellare. Ed infine il Collant CL Push Up 30 Studio che grazie ai suoi 30 denari combina un design velato e opaco ad una compressione graduata leggera, dotato sempre di un raffinato corpino che modella armoniosamente la figura.

Un unico semplice obiettivo: infondere alle donne un senso di sicurezza e bellezza, permettendo loro di affrontare la giornata con fiducia. Ogni modello è composto da un cinturino ultra-morbido che garantisce un comfort supremo, cuciture piatte per evitare qualsiasi fastidio sulla pelle, le punte dei collant rinforzate assicurano massima resistenza all'usura e un aspetto impeccabile. Il tutto studiato in modo che la donna possa sentirsi al meglio in ogni occasione. La vera innovazione di questa linea sta quindi nell'abile fusione di due mondi: la filosofia di Pompea, centrata sul concetto di "The Real Comfort" e la combinazione dell'effetto Push up con la sottile seduzione del velato. Pompea anche questa volta ridefinisce l'arte del comfort e dell'eleganza, un paio di collant alla volta.

