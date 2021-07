The Place: ad Aosta il bike hub dedicato al mondo della bici

Uno spazio dedicato alla passione per la bicicletta. Si chiama The Place, nasce ad Aosta e si presenta come un bike hub in cui trovare tutto ciò che ruota attorno al mondo delle bici sia in termini assortimentali che di servizio. Il progetto è stato seguito da Zanetti Cantieri con materiali forniti di Noli Home. Lo spazio, infatti, è predisposto sia per proporre uno spazio di vendita dedicato al settore sia un'area ristorativa per rilassarsi prima o dopo una passeggiata su due ruote. In store è, inoltre, disponibile un tecnico esperto che può dare consigli su una bici nuova da acquistare o da noleggiare.

Si tratta di un luogo, quindi, in cui coniugare relax, sport e natura. Il team che ha creato questo concept store si presenta così: "Proveniamo da luoghi diversi, abbiamo percorso strade che ci hanno portato a fare esperienze anche molto lontano da casa. Eppure, ad un certo punto, la nostra storia e la nostra passione ci hanno fatti arrivare qui. La passione per la bicicletta è il fil rouge che ci lega. Così, c’è chi ha intrapreso avventure su due ruote in mezzo mondo, chi ha partecipato alle gare più dure, chi ha lavorato per tanti anni all’estero, chi ha creato aziende nuove e solide. Alla fine, in qualche modo, le nostre esperienze ci hanno convogliato qui ed è qui ora che mettiamo la nostra energia e la nostra voglia di creare qualcosa che ad Aosta mancava".

In ottica di sostenibilità, lo store è stato realizzato in un edificio industriale a cui è stata data nuova vita, soggetto a un importante intervento di riqualificazione. Il risultato è uno spazio multifunzionale di 700 mq di area interna che ospita il café, lo shop, il noleggio, l’officina nonché il front office di Aosta Valley Freeride dove prenotare tour e iscriversi ai corsi. Sono, inoltre, disponibili 2.000 mq di area esterna con un dehors e un’area verde, parcheggi privati con colonnine di ricarica. La struttura funziona ad energia elettrica e si autoalimenta grazie ai pannelli solari istallati sul tetto.