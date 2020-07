Todis investe in un nuovo approccio digitale

Todis, insegna di Iges srl controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad cambia il proprio posizionamento online con il supporto dell'agenzia Gerundio. Il nuovo piano digitale annuale dell’azienda ridefinisce infatti tutti i touchpoint utili al dialogo con gli utenti: sito, social, direct marketing, advertising.

Una presenza web completamente rinnovata a partire dal nuovo sito (www.todis.it) rivisitato nel "look&feel" e strutturato per permettere agli utenti di trovare più rapidamente i contenuti, grazie ad una navigazione più fluida. Il sito fornisce suggerimenti pratici e ricette grazie al blog che ne incrementa la sezione editoriale con l’obiettivo di far sentire i clienti più vicini al brand e creare una vera e propria community.

“Il nuovo approccio digitale del gruppo, su cui stiamo focalizzando la maggiore parte dei nostri investimenti nel marketing, ha l’obbiettivo di rispondere in maniera più puntuale e contestuale alla continua evoluzione nel comportamento d’acquisto dei nostri clienti, sempre più informati, connessi ed omnicanale”, ha spiegato Sara Pifferi, direttore marketing Todis: “I risultati di questa nuova strategia non tardano ad arrivare: aumento della rilevanza del brand sui social, attivazione di iniziative drive to store e rinnovati rapporti con la nostra community di riferimento”.

L'azienda ha puntato anche sulla marketing automation per una comunicazione più efficace, personalizzata e rilevante con il consumatore finale rispetto ai suoi interessi. In una parola: diversificata.

Ad integrare la consulenza digitale di Todis anche la collaborazione con Digital Angels, l'agenzia che ha definito la strategia media ed il posizionamento seo, con analisi dei trend di ricerca e di mercato, campagne di paid advertisinge data analytics con un approccio integrato e multichannel.