Topstore 2019: Cuor di Crai

Uno spazio che offre soluzioni. Così si presenta Cuor di Crai di Collegno, il punto di vendita di Codè Crai Ovest che fa del servizio il suo fiore all’occhiello. Il negozio si contraddistingue, infatti, per una proposta di menu giornaliero e settimanale, oltre che stagionale, che funge da proposta per il pranzo e per la cena. Magnete dello store, il banco assistito a isola posizionato nel centro dell’area di vendita e attorno al quale si sviluppa tutto il negozio.

Si tratta di un’isola polifunzionale per la vendita assistita di salumi, formaggi, dolci e prodotti di gastronomia, preparati sul posto. Sempre in tema di servizio, nel reparto ortofrutta si trova un distributore di spremute fresche pronte al consumo, mentre nell’enoteca un abbattitore per il vino. La comunicazione instore accompagna il consumatore lungo il perimetro con ironia ed enfasi su alcune categorie come le birre e il vino.

