Torna L’Insegna dell’Anno, con le migliori insegne votate dai consumatori

Durante la cerimonia del 9 novembre verranno premiate: l'Insegna dell'Anno, l'Insegna Web dell'Anno, il Retailer dell'Anno, Premio Sostenibilità.

Manca poco all'edizione 2022-2023 de L'Insegna dell’Anno, versione italiana di Retailer of the Year (la più grande indagine tra consumatori in Europa) e che vede Gdoweek come media partner. Dopo un’intensa selezione, sono stati annunciati i finalisti, che verranno proclamati il prossimo 9 novembre, a Castiglione delle Stiviere (Mn), presso la sede di Piscine Castiglione, via Solferino 27.

L'edizione 2023-23 de L'Insegna dell’Anno conferma il forte interesse dei consumatori al tema: "Abbiamo ottenuto 241.833 voti da 134.930 votanti, mentrre nella precedente edizione i voti erano stati 206.315 -racconta Beatrice Orlandini, di Seic Studio Orladini, curatrice dell'evento-. I motivi possono essere l'impegno profuso dalle insegne, il ridursi dell'emergenza covid e anche, forse più banalmente, i bei premi in palio nel concorso per i consumatori, che hanno spinto qualcuno a votare per più di una insegna".

Le persone hanno votato le insegne sulle base di una serie di aspetti. Per i negozi fisici, si sono presi in considerazione: prezzo, assortimento, ospitalità, competenza, facilità d’acquisto, aspetto. Per i negozi web, oltre a prezzo e assortimento, si sono valutati: il servizio, le informazioni, la consegna, la facilità di utilizzo.

Il 9 novembre verranno assegnati i premi alle insegne fisiche e web. I finalisti sono stati scelti all'interno di 25 categorie per i negozi fisici (spaziando da 'articoli per la casa' a 'ristorazione veloce', da 'ottica' a 'profumerie'.) Sono invece 13 le categorie per i negozi web: da 'elettrodomestici & elettronica' a 'fai da te & manutenzione casa' sino a 'profumerie'.

Per ogni categoria merceologica verranno assegnati dei premi ad hoc. Verranno inoltre consegnati i seguenti premi assoluti: Insegna dell'Anno, Insegna Web dell'Anno, Retailer dell'Anno, Premio Sostenibilità.

La location scelta per l'evento, Piscine Castiglione, ha ispirato il tema della manifestazione di quest'anno: "Abbiamo scelto l'acqua e le sue contraddizioni come tema della giornata di premiazione e di tutta la comunicazione -chiosa Orlandini-. In questi momenti di acuta turbolenza su svariati fronti, potrà emergere o restare a galla solo chi adotta un pensiero in controtendenza e si prepara all'azione per tempo, evitando di restare in balia delle onde perché non aveva previsto la crisi".