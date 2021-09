Toys Center: le novità dello storico negozio di Milano

I lavori di restyling della storica sede milanese di Toys Center in via Mauro Macchi 29, a due passi dalla Stazione Centrale, rinnovano l'immagine del negozio dedicato ai più piccoli, sviluppato su un'area di 1.200 mq. “L’investimento nel restyling e remodelling dello store e l’amplificazione delle proposte di gioco si inseriscono all’interno di un frame di sviluppo e di una visione innovativa che desideriamo imprimere all’esperienza in negozio, facendo vivere ai nostri piccoli clienti quello che è il dna del marchio, una vera avventura” dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center e Bimbostore business unit director.

Le aree dedicate ai giochi

In questo locale l’esposizione dei giocattoli è intervallata da zone dedicate al gioco con proposte che coniugano digitale, fisico e sperimentazione. Ne sono un esempio le aree con i giochi di imitazione, il Palcoscenico dei travestimenti con abiti e accessori da provare per poi specchiarsi nel magic Toys mirror, l’angolo make up e l’officina per le auto, con un cofano aperto per sperimentare riparazioni e provare gli attrezzi del mestiere. Presenti, inoltre, la postazione di tiro Nerf, e la maxi lavagna a parete, insieme alla pista per le automobili e il percorso di micro-mobilità, il gioco della campana e quello dell’oca, la scacchiera con elementi in 3D, ma anche la possibilità di fare un vero test ride dei monopattini nel piazzale esterno. Ai più grandi è, invece, dedicato il tunnel dell’escape room di Ravensburger. Sono, infine, presenti sette schermi che consentono di sperimentare giochi e avere informazioni.

In seguito ai lavori di ristrutturazione, è stato inserito l’angolo dedicato alla natura pensato per mostrare le piante che crescono. Si tratta di un giardino auto-sostenibile centralizzato e alimentato dal calore delle lampade UV.

I servizi

In questo negozio è attivo il servizio Drive & Go con acquisto online e ritiro direttamente dall’auto o in store. Tra le diverse possibilità, anche l’acquisto salta coda supportato da un personal shopper prenotabile online o in negozio con ZeroCoda. Il servizio di live chat con il personale di vendita per i clienti si può scegliere anche da casa con una videocall di consulenza via Whatsapp o con Hero.