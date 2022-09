Tradizione e innovazione nel restyling di 4Valli, con due novità che guardano al futuro

Il 2022 è per Cantine 4 Valli, gruppo vitivinicolo piacentino fondato dalle famiglie Ferrari e Perini nel 1882, l’anno del brand 4Valli. L’azienda ha deciso di lanciarsi in una sfida importante: il completo restyling della sua linea iconica, rivoluzionando strategia, grafica e comunicazione.

Il brand 4Valli, come il nome stesso suggerisce, rappresenta i vini ottenuti dalle uve coltivate nelle quattro vallate che circondano Piacenza: Val Trebbia, Val Nure, Val d’Arda e Val Tidone, zone vocate ai vini frizzanti come Ortrugo, Gutturnio, Malvasia e Bonarda. Oggi questi vini si affermano in Italia, e nel mondo, come ambasciatori del territorio piacentino.

4Valli si propone ora con un nuovo logo e una nuova veste grafica che sceglie di celebrare il numero quattro, elemento che da sempre contraddistingue il marchio del brand.

“I nostri consumatori abituali desiderano concretezza e storie vere, e noi non vogliamo deluderli: il nostro primo obiettivo è che continuino a scegliere i vini 4Valli. Non solo, con questa nuova immagine cerchiamo di ampliare la clientela avvicinando anche un pubblico più giovane”. Parla Massimo Perini, Direttore Commerciale di Cantine 4 Valli. “Con assoluta serenità diciamo quindi che siamo cambiati: come persone, come azienda, nelle relazioni sociali e commerciali; ma la nostra filosofia è rimasta la stessa”.

L’ultima intuizione delle famiglie Ferrari e Perini, giunte ormai alla quinta generazione, riguarda l’introduzione di due nuove referenze nella linea 4Valli: Spumante Extra Dry e Spumante Brut. Operazione rischiosa e mai fatta prima. Ma la richiesta di bollicine era, ed è, in aumento, e l’Azienda, trovandosi nella terra dei vini frizzanti e spumanti, non poteva certo ignorare questa esigenza dei consumatori.

Le bottiglie sono approdate sul mercato a giugno 2022, momento in cui i vini rinfrescanti e vivaci diventano protagonisti di cene e aperitivi, ed è stato un successo: i due spumanti hanno suscitato interesse fin da subito tra i consumatori più attenti, e sono stati messi in commercio in una ‘tiratura’ di 100mila bottiglie per tipo.

Lo Spumante Extra Dry, color paglierino chiaro, vanta un bouquet delicatamente fruttato, un perlage fine e un tenore zuccherino moderato che non rende rischioso l’abbinamento con i dessert. Lo Spumante Brut invece è perfetto come aperitivo, e si sposa con salumi, gnocco fritto e piatti a base di pesce. La differenza principale tra i due, è il residuo zuccherino: 12 grammi al litro per il Brut, contro i 15 dell’Extra Dry.

Punto di forza è la loro riconoscibilità a scaffale, grazie alla capsula e alla nuova grafica che caratterizza la linea 4Valli, che predilige colori impattanti, esaltati dal nero: verde chiaro per l’Extra Dry e blu cielo per il Brut.

I due nuovi spumanti si integrano perfettamente con lo spirito e le caratteristiche degli altri vini del brand 4Valli: tengono ben saldo il legame con l’essenza delle tradizioni piacentine, ma si presentano in modo nuovo, giovanile e accattivante.

