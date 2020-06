Tradizioni Padane: come arricchire il segmento della pasta andando oltre il bio

PASTINA+ ("non la solita minestra")

Finalmente una novità per lo scaffale che, come indicato nel marchio, ha qualcosa in più: nelle modalità di utilizzo (anche per zuppe e vellutate), nel target di consumatore (dal teen-ager al nonno, senza dimenticare la mamma e il manager in carriera), nella certificazione (biodinamica Demeter), negli ingredienti (arricchita con cereali e verdure), nel contenuto nutrizionale (fonte di fibre e proteine), nella qualità del grano (100% italiano). La linea, è composta da 5 referenze nel formato 250g cromaticamente distinguibili sul lineare, in una confezione premium elegante e moderna.

OFFICINA DELLA PASTA ("eccellenza italiana")

L'originale e distintiva confezione a finestra verticale color avana, completamente riciclabile nella carta (certificazione Aticelca® 501), racchiude una pasta artigianale di alta qualità trafilata al bronzo, essiccata a bassa temperatura, realizzata con grano 100% italiano. Amplia la gamma (semola di grano duro, aromatizzata e arricchita) e la varietà di formati (lunga, corta, pastina). Ben 4 le linee prodotto (biologica, biologica integrale, biodinamica e biodinamica integrale), facilmente identificabili a scaffale.