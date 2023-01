Tutto il mondo del commercio si sta spostando online. Sopravvivrai all’ondata digitale?

Ecommerce Food Conference: 23 e 24 febbraio 2023, FICO Eataly, Bologna

Tutto il mondo del commercio si sta spostando online. Anche il settore food.

Che si tratti di B2c o B2b le vendite online si stanno già mangiando le vendite offline, lo dicono i dati: la penetrazione sul mercato è del 4,5%.

Significa che su 100 euro di food comprato in Italia, 4,5 euro sono comprati usando l’e-commerce. Tre anni fa erano 2; quattro anni fa era 1; cinque anni fa 50 centesimi.

La crescita è esponenziale.

Gli altri Paesi europei sono mediamente tre volte più avanti di noi. C’è chi è sei volte più avanti, come l’Inghilterra con un 24% di tasso di penetrazione, e chi quattro volte, come la Germania con un 16% di tasso di penetrazione. (Fonte: Europanel, IGD Research, dati 2020).

Anche noi in Italia arriveremo a quei volumi d'incidenza dell’e-commerce.

Vendere online non è più un’opzione da valutare.

L’unica scelta da compiere è come farlo.

Come vendere online con successo nel settore food B2c e B2b

La buona notizia è che non c’è nessun segreto per vendere online con successo.

Ci sono invece delle regole da conoscere. Si devono acquisire conoscenze e competenze, si deve approfondire l’argomento e iniziare a coinvolgere colleghi e partner per ragionare sul percorso migliore per la propria azienda.

Non devi più interrogarti sul “se” ma sul “come” entrare nel mercato online.

E alla tua domanda risponderà il primo summit nazionale ecommerce verticale sul food & beverage: Ecommerce Food Conference in programma il 23 e 24 febbraio 2023 a FICO Eataly World, Bologna.

Un’edizione storica di questo evento che sarà un acceleratore di cultura digitale, formazione e business network per il settore del food: 850 partecipanti, +70 relatori, + 5 aree formazione, + 200 casi studio e strategie in una location spettacolare.

Due giornate piene di networking, formazione e scambio di conoscenze e competenze reciproche.

Saranno presenti i migliori speaker e attori del settore.

Verranno esposti i principali casi studio aziendali.

Parteciperanno le principali soluzioni tecnologiche.

Incluso nel ticket dell’evento, l’accesso per visitare l’intero FICO Eataly World, parco tematico enogastronomico tra i più grandi al mondo, che propone un’esperienza multi-sensoriale che racconta l’eccellenza del cibo italiano.

Acquista ora il tuo biglietto

A chi si rivolge Ecommerce Food Conference?

Questo summit è pensato per:

persone dei team marketing o commerciali di aziende che lavorano nel settore agroalimentare:

imprenditori e manager interessati a conoscere meglio questo settore;

attori della grande distribuzione;

produttori agroalimentari e commercianti;

realtà del settore logistico e del packaging;

consorzi e cooperative che cercano nuove opportunità commerciali per i propri consorziati o soci;

e-commerce del food che vogliono scalare il mercato;

agenzie digital o di marketing che intendono estendere e soddisfare le esigenze dei clienti nel segmento del food online;

professionisti digitali che vogliono creare relazioni con aziende e stakeholder di settore.

Formazione per vendere food online

Questo è l’elenco dei contenuti formativi, in aggiunta rispetto ai casi studio e agli ospiti esterni, che verranno trattati nelle diverse sale dell’area fieristica:

modelli di business

strategie applicabili

logistica del fresco

la pubblicità per acquisire traffico

vendere all’estero

l’utilizzo dei marketplace

food delivery

packaging

local commerce

fidelizzazione nel food

live shopping

pagamenti digitali

interpretare i dati

innovazione di prodotto

contenuti per vendere online

food startup

influencer marketing nel food

multicanalità

customer care operativo

le piattaforme tecnologiche

email marketing

seo per e-commerce

gestione delle risorse umane

pianificazione e budget

tutti i software necessari

e molto altro.

Non perderti l'occasione di imparare a vendere online con successo

Opportunità di networking nel settore food

Ecommerce Food Conference è anche un importante momento di incontro tra attori professionisti del panorama food digitale e non, e un’ottima opportunità di dialogo



Con la partecipazione al summit avrai accesso, già dieci giorni prima dell’evento, alla piattaforma digitale di Business Matching, fruibile via mobile o computer.

Attraverso la piattaforma, potrai vedere le aziende e le rispettive persone che parteciperanno all’evento.

Potrai chattare all’interno della piattaforma per fissare degli appuntamenti o semplicemente prendere un caffè con un potenziale partner.

Potrai scaricare le slide di tutti i relatori, che rimarranno accessibili fino a sei mesi dopo l’evento.

Potrai anche fare domande ai docenti e ai relatori, che potranno interagire in diretta durante lo speech o rispondere con un messaggio sulla chat, in diretta o in differita.

Gli Ecommerce Award

Durante le due giornate del summit, oltre ai contenuti formativi, ai casi studio e agli speech dei grandi ospiti, verranno premiati i migliori 200 e-commerce del food.

Lo staff di Ecommerce School, con il supporto di professionisti del settore digitale, ha analizzato oltre 10.000 e-commerce di prodotti agroalimentari.

Dagli shop di grandi brand, agli e-commerce di nuove startup. Dai siti di consorzi ai portali di commercianti. Dalle app di food delivery agli shop di realtà che vendono tipicità online, fino agli e-commerce delle grandi insegne.

In base a rigidi criteri di selezione, verranno consegnati durante l’evento 200 premi a 200 rispettive realtà che si sono distinte sul mercato.

Le startup

Nella mattina del secondo giorno, una delle due Pitch Area verrà dedicata alla Startup Competition.

20 startup del food e-commerce si sfideranno alternando brevi speech di 10 minuti ciascuna, in cui si racconteranno e cercheranno di convincere gli ascoltatori delle proprie potenzialità di mercato.

La Startup Competition verrà moderata da Federico Palmieri di Alnus Capital.

Questo contenuto nella scaletta del summit è qualcosa che l’organizzazione ha fortemente voluto perché le startup nel food e-commerce rappresentano la vera innovazione e ogni professionista del settore dovrebbe esserne interessato, per conoscere anzitempo i nuovi modelli che avranno un impatto sul mercato nei prossimi anni.

I partner di Ecommerce Food Conference

Main partner dell’evento Nexi, la PayTech europea che costruisce il futuro dei pagamenti digitali in Italia insieme alle Banche Partner, e Magnews, la piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di conversione.

All'interno dell'area espositiva i partecipanti potranno interagire con i vari partner dell'evento, per approfondire le soluzioni tecnologiche e di servizio utili a scalare un e-commerce nel food.

Il manuale operativo per vendere online nel settore food



Per tutti i partecipanti con ticket Premium e Gold, con la partecipazione all’evento è incluso un Manuale Operativo su come fare e-commerce nel food.

Il Manuale è un concentrato dettagliato ed estremamente pratico di linee guida e step da compiere su come creare da zero il tuo progetto e-commerce, seguendo una metodologia di lavoro che da anni in Ecommerce School abbiamo applicato con successo su molti progetti.

Non aspettare oltre, impara a sfruttare le opportunità del digitale nel settore food & beverage, apriti a nuove opportunità di business, crea un network qualificato, impara le logiche che ti permettono di vendere, di fidelizzare i clienti, di promuovere in maniera efficace i tuoi prodotti e di prendere un mercato enorme ancora tutto da esplorare.

Ecommerce Food Conference ti aspetta.

Sii tra coloro che investono sul proprio futuro

Vuoi informazioni in più? Scrivi a info@ecommerce-school.it o chiama il numero 02.82945130.