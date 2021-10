Tuttofood Milano: i vincitori del premio Better Future Award

Prima edizione per Better Future Award, il premio indetto da Gdoweek e Mark Up in collaborazione con Tuttofood, dedicato alle eccellenze alimentari presenti in manifestazione. Innovazione, etica e sostenibilità, packaging: queste le tre categorie del riconoscimento che hanno visto proclamati altrettanti vincitori, scelti per la loro capacità di fare un passo avanti sui diversi temi.

A selezionarli è stata una giuria di esperti, dal mondo gdo a quello universitario, coordinata da Cristina Lazzati, direttrice di Mark Up e Gdoweek. Vediamo a seguire chi sono stati i giurati nei diversi ambiti e chi i vincitori.

Premio Packaging

Geo Lanza, docente IED

Marisa Galbiati, docente di comunicazione multimediale e audiovisiva Politecnico Milano

Fabio Sordi, direttore commerciale Selex

Giurato Estero: Francesco Fiamingo, direttore commerciale Magnit (Russia)

Premio Innovazione

Sandro Castaldo, docente Università Bocconi, Presidente Società Italiana di Management, Presidente comitato scientifico Diversity Brand Index

Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute

Gabriele Nicotra, direttore generale Decò Italia

Giurato Estero: Gregoire Kaufmann, Senior Advisor Kearney

Premio Etica & Sostenibilità

Roberta Paltrinieri, Banca Etica

Rossella Sobrero, presidente FERPI, membro del CdA della Fondazione Pubblicità Progresso e del Consiglio Direttivo del CSR Manager Network

Alberto Grando, Professore di Production and Operations Management presso Università Bocconi

Alessandra Corsi, chief category officer Conad

Giurato Estero: Franco Cliselli, Head of Food Category Management Metro Cash & Carry Osterreich Gmbh, Austria

I VINCITORI

Premio Packaging

Primo Classificato: Giftbox Antonio Marras per Galateo & Friends - Olio Extra Vergine taggiasco e Aceto balsamico di Modena di Galateo & Friends - Casa Olearia Taggiasca. Al secondo posto, il packaging sostenibile in carta del prodotto Tiramisù Savoiardi 500 g di Dolceria Alba, seguito da Acetaia Bellei, terza classificata con Precious Gift Azzurra.

Premio Etica e Sostenibilità

A vincere il Primo Premio è stato il progetto ESFAI Ethiopian Sustainable Farming & Agriculture Initiative by Andriani di Andriani Società Benefit. Secondo classificato, il progetto ICAM Chocolate Uganda Ltd di Icam, mentre Pasta Armando - La Cura del Grano di De Matteis Agroalimentare si è posizionata al terzo posto.

Premio Innovazione

A conquistare il Primo Posto sul podio, I Legumi fatti a snack di Pedon. Secondo posto riconosciuto a ParePollo - Food Evolution di Joy, mentre ad aggiudicarsi la terza posizione è stato Palmiro, l'Aceto di Datteri 250 ml di Terre Bormane, brand di Casa Olearia Taggiasca.