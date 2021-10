Tuttofood Milano: la gdo fa il punto sul fenomeno healthy

Un ricco palinsesto per Retail Plaza, lo spazio-evento che nell'ambito di Tuttofood Milano 2021 (22-26 ottobre) vedrà accendersi il dibattito sul mondo della gdo e del retail in Italia, attraverso le voci dei suoi protagonisti.

Nel pomeriggio di domenica 24 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, si affronterà in particolare uno dei temi più caldi di oggi e significativi per il mercato nel lungo termine, ovvero il come rispondere alle tendenze salutistiche in un’ottica di soddisfazione del cliente.

L'appuntamento denominato "Healthy Food - Happy Customers" sarà moderato da Cristina Lazzati, direttrice responsabile di Mark UP e Gdoweek, e vede al confronto un panel tutto al femminile di prevalenza dal mondo gdo, ovvero: Alessandra Corsi, direttrice marketing dell’offerta e mdd Conad, Dominga Fragassi, responsabile marketing e corporate carketing, Pam Panorama, Eleonora Graffione, presidente, Coralis ed Elena Presezzi, senior consultant Eumetra.