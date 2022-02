Un nuovo Marketing & Retail Summit dedicato alla #sudrevolution

In aggiornamento

Dall'agroalimentare al retail: il nuovo Rinascimento italiano arriverà dal Sud, dove le giovani generazioni avanzano, innovando e cambiando il panorama di business in tutti i comparti. Questo il tema al centro del nostro nuovo Marketing & Retail Summit 2022, dedicato alla #sudrevolution.

L'appuntamento è per il 31 marzo a Bari, presso lo Spazio Murat, con esperti di settore e protagonisti di questa rivoluzione che parte dal Meridione. Tra loro, solo per citarne alcuni, nomi come Francesco Pugliese, amministratore delegato Gruppo Conad; Pippo Cannillo, presidente e Ad Maiora; Giovanni Arena, presidente Gruppo Végé e Decò Italia; Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia e Mario Gasbarrino, Ad Deco’ Italia.

Un programma ricchissimo (in aggiornamento) che verterà su temi diversi, dal rapporto con i fornitori all'eCommerce, passando per la costruzione della marca e molto altro ancora.

Stay tuned!

Per informazioni: eventi.retail@newbusinessmedia.it