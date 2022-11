Una bella vetrina nel non food fa vendere

Come creare una vetrina attrattiva in occasione delle festività natalizie. I suggerimenti di Giuseppe Marco Pasquarella, presidente dell'Associazione Vetrinisti & Visual Europei

Siamo in un periodo molto particolare dove l’economia mondiale da diversi anni vive situazioni molto difficili dovute prima alla pandemia mondiale e alla guerra con conseguenze su rincari di gas, energia, materie prime che impattato su tutto il comparto agroalimentare e i consumi.

Tra i tanti i settori, dalla moda al food, parliamo della categoria dei vetrinisti e dei visual merchandiser, che allestiscono le vetrine e i punti di vendita. La vetrina è un biglietto da visita per il negozio e per il commerciante: è un contenitore importantissimo, un mezzo di comunicazione visivo che cattura il passante invitandolo ad entrare nel negozio, un’arma potente che il commercio possiede ma che non tutti usano, sfruttando tutte le potenzialità.

Sfruttare le occasioni

In questo periodo, tante sono le occasioni per fare vetrina e dare continuità al pdv: siamo pronti per i Black Friday, i “venerdì neri” i cui sconti particolari sul prodotto campeggiano su molte vetrine nei centri città, e bisogna preparare le vetrine di Natale, da trattare in maniera più originale.

1 di 3

Spunti per il Natale

Un vetrinista può prendere ispirazioni per realizzare le vetrine da tutto, dalle riviste di moda ai materiali del fai da te che si trovano nei bricolage, guardando negozi di decorazioni, ferramenta ma anche catturando particolari di altre vetrine allestite per farne un uso diverso creando un proprio stile.

Partendo dal presupposto che la vetrina debba essere un biglietto da visita che noi sappiamo valorizzare, possiamo creare uno scenario ben costruito dando importanza alla merceologia da esporre.

1 di 4

Ad esempio nel periodo prenatalizio, per allestimenti adeguati in grado di affascinare il passante e colpirlo con effetto wow, cercheremo decorazioni come stelle, fondali colorati come oro, rosso, argento, verde, rame, rosa, rami innevati, pinguini, foche, babbo natali, renne, palle giganti, alberi di tutte le misure ma anche con il colore, perché il colore ha un significato importante nella vetrinistica.

Come realizzare una vetrina attraente

Una vetrina costruita bene, quindi, deve essere caratterizzata da

un effetto scenografico,

una bella illuminazione,

una decorazione a tema.

Inoltre, cambiare la vetrina in media ogni quindici giorni stimolerà sempre di più il passante a tornare per scoprire le novità che il negozio offre. E tu commerciante sei pronto per allestire le tue vetrine e il tuo punto vendita? Seguitemi per ulteriori sviluppi creativi in vetrina per il vostro Natale.

Giuseppe Marco Pasquarella è il presidente dell'Associazione Vetrinisti & Visual Europei