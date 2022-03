Una casa sempre più hi-tech in vista dello switch off

Dopo quasi due anni, il CES di Las Vegas (Consumer Electronics Show) è tornato anche in presenza accogliendo 2.300 espositori, oltre 40.000 visitatori, compresi 1.800 tra giornalisti e blogger internazionali (naturalmente non sono mancati gli eventi digitali). “L’innovazione ha preso vita a CES 2022” afferma Gary Shapiro, presidente e ceo di Consumer technology association (Cta, ente organizzatore della manifestazione), “con tecnologie che rimodelleranno le industrie e forniranno soluzioni a problemi mondiali urgenti dall’assistenza sanitaria all’agricoltura, alla sostenibilità e molto altro”. Tra i vari focus, sostenibilità, appunto, e soluzioni tecnologiche idonee a soddisfare le esigenze di pubblici diversi.

Spostando l’analisi sull’ambiente più strettamente domestico, il televisore conferma il suo ruolo di centro della casa con numerose novità proposte. Hisense annuncia la serie ULED 8K Mini-Led e del primo Laser Tv con risoluzione 8K, che promettono elevate prestazioni e alta qualità d’immagine. La nuova linea premium U9H è dotata di tecnologia Mini Led e in grado di garantire performance Hdr eccellenti con un migliore contrasto e colori brillanti. Queste caratteristiche hanno permesso al modello 8K 85U9H di ottenere il riconoscimento Ces 2022 Innovation Award Honoree. Hisense migliora progressivamente le performance dei TriChroma Laser Tv passando da una risoluzione da 1080P fino all’8K, che offre profondità e una resa estremamente realistica dei dettagli nelle immagini.

La collezione Tv Lifestyle di LG Electronics è stata pensata per incontrare nuovi gusti e stili di vita nell’ambiente domestico. Grazie alla loro versatilità, al modo elegante di integrarsi in ogni stanza e alle numerose opzioni di intrattenimento, i Tv Lifestyle possono trasformare la casa in un ufficio, una palestra, una galleria d’arte o un hub di intrattenimento, contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’arredamento più raffinato e più semplice e piacevole la vita quotidiana. Protagonisti di questa collezione i televisori Objet (modello 65Art90) e StanbyME (modello 27Art10), che si allontanano dal design convenzionale per offrire nuove esperienze d’uso. Questo modello si adatta ai desideri di chi lo utilizza grazie a una copertura in tessuto che scorre sullo schermo al tocco di un pulsante sul telecomando. Abbassandola, il televisore rivela l’intera estensione dello schermo per godere della massima esperienza visiva (modalità Full View); alzandola, copre parzialmente lo schermo per trasformarlo in un esclusivo complemento d’arredo. StanbyME si trasforma in un centro di intrattenimento senza fili trasportabile, unico nel suo genere, con schermo tattile, supporto mobile con ruote nascoste e batteria integrata che consente fino a tre ore di visione prima della ricarica.

Può essere facilmente spostato da una stanza all’altra: il suo display da 27 pollici ha le dimensioni ideali non solo per film, programmi Tv e contenuti video in streaming, ma anche per videoconferenze con colleghi e familiari e per seguire lezioni online. Lo schermo può essere ruotato, inclinato e girato orizzontalmente e verticalmente. LG StanbyME ha un design semplice e moderno che si integra con un’ampia varietà di arredamenti. La nuova serie di televisori Bravia XR di Sony comprende i modelli Master Z9K 8K e X95K 4K Mini Led, Serie Master A95K, Serie Master A90K e A80K 4K Oled, e X90K 4K Led. Unita al processore Cognitive Processor XR, la tecnologia XR Backlight Master Drive controlla con precisione il sistema di retroilluminazione Mini Led di ultima generazione di Sony adottato sui modelli delle serie Z9K e X95K, garantendo elevati livelli di luminosità. I punti luminosi risultano ancora più intensi, i neri più profondi e i toni medi più naturali, senza bagliori o aloni attorno alle alte luci. Il Cognitive Processor XR è presente anche sul nuovo pannello Oled del modello A95K dotato di XR Triluminos Max, che si caratterizza per l’ampia palette cromatica disponibile e dalla resa naturale di nuance e sfumature. Con milioni di singoli pixel auto-illuminanti, il modello A95K riproduce una varietà di colori più ricca che mai, offrendo un’esperienza di visione del tutto nuova. L’esperienza visiva risulta così più immersiva e fedele all’intento dei creatori dei contenuti. Quando si guarda un film, le tecnologie Acoustic Surface Audio+, sui modelli Oled e Acoustic Multi-Audio, sui modelli Led, fanno combaciare con precisione la posizione del suono con le immagini sullo schermo, per offrire un’esperienza audiovisiva realistica e coinvolgente. Nel corso degli anni, TCL si è concentrata sullo sviluppo della tecnologia Mini Led e al Ces 2022 ha presentato in anteprima un prototipo di Mini TV Led 8K da 85 pollici.

Oltre il televisore

L’home entertainment non è solo televisori. The Freestyle è il nuovo proiettore portatile di Samsung dedicato all’intrattenimento, in grado di offrire immagini di alta qualità e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti. The Freestyle si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. Quando non viene utilizzato per la riproduzione di contenuti, genera effetti di illuminazione ambientale grazie alla funzionalità Ambient Mode e al copriobiettivo semitrasparente.

SC-GN01 è lo speaker immersivo indossabile di Panasonic nell’edizione Final Fantasy XIV Online per il gaming. Progettato pensando ai gamer, lo speaker GN01 comprende speciali effetti sonori ripresi direttamente da Final Fantasy XIV Online. Sono infatti inclusi sia il suono esclusivo di accensione, lo speaker GN01 saluta i giocatori con la melodia Final Fantasy “Prelude”, sia lo switch delle modalità sonore, che prevede il suono del “job change” al momento del cambio di modalità sonora. Il sistema indossabile GN01 emette un suono in alta fedeltà, che ottimizza l’audio dei videogiochi e permette di vivere un’esperienza incredibilmente realistica negli scenari d’azione. Il prodotto è ottimizzato per Final Fantasy XIV Online, il celebre gioco di ruolo di Square Enix e dispone anche delle modalità Music e Cinema che regalano lo stesso realismo anche quando si ascoltano contenuti che non riguardano la sfera gaming.

Venu 2 Plus di Garmin è uno smartwatch con Gps integrato che permette di telefonare e utilizzare il comando vocale dello smartphone per inviare messaggi, fare domande e molto altro. Queste funzionalità si aggiungono alla vasta gamma di opzioni dedicate alla salute, al benessere e al fitness già presenti nella serie Garmin Venu 2: monitoraggio del sonno, dello stress e dell’energia corporea, pulsossimetro e una varietà di opzioni per il fitness e l’allenamento. Non mancano poi le funzioni dedicate alla salute della donna, come il monitoraggio della gravidanza e del ciclo mestruale. Fra le novità più importanti di Venu 2 Plus: rispondere alle chiamate direttamente dal proprio polso e, grazie alla compatibilità con Siri, Google Assistant e Bixby, sfruttare l’assistente vocale dello smartphone per inviare messaggi, fare domande, controllare i dispositivi delle proprie smart home e tanto altro. Inoltre, Venu 2 Plus è dotato delle tradizionali opzioni Garmin quali smart notification, pagamenti contactless Garmin Pay e infinite possibilità di personalizzazione dello schermo.

Tecnologie avanzate nelle lavatrici

Interessanti novità anche nel mondo degli elettrodomestici. LG Electronics presenta la nuova combinazione di lavatrice e asciugatrice WashTower. La coppia di elettrodomestici offre prestazioni personalizzate in grado di rilevare le dimensioni del carico, il tipo di tessuto e il livello di sporco dei capi, aggiungendo automaticamente la giusta quantità di detersivo e adattando il programma di lavaggio per una pulizia ottimale. La nuova lavatrice integra la tecnologia a vapore di LG, un metodo testato e sicuro per ottenere capi puliti e rinfrescati. Per una maggiore comodità, la funzione Smart Pairing permette di inviare informazioni dalla lavatrice all’asciugatrice, indicando il ciclo di asciugatura ottimale per ridurre al minimo eventuali dubbi su come gestire il passaggio del bucato da una all’altra.

Per introdurre sempre più esperienze di prodotto customizzate nelle case dei consumatori, Samsung ha annunciato l’arrivo di nuove opzioni di personalizzazione della sua line up di elettrodomestici Bespoke. Arriveranno opzioni Bespoke per Family Hub, e frigoriferi Bespoke a 3 e 4 porte, insieme a lavastoviglie e microonde. Samsung introdurrà inoltre nuovi prodotti, come la scopa elettrica senza fili Bespoke Jet e lavatrice e asciugatrice Bespoke, per portare la filosofia Bespoke in tutte le stanze della casa.

I robot aspirapolvere della serie Sweeva di TCL possono pulire la casa con facilità, aspirare lo sporco e proteggere dalle allergie permettendo agli utenti di avere la casa sempre in ordine, senza doversi occupare delle pulizie quotidiane e godendosi il proprio tempo libero. I robot aspirapolvere Sweeva 1000 e 2000 hanno una potente forza di aspirazione e, grazie all’altezza di soli 7 cm, possono passare sotto quasi tutti mobili. Hanno filtri Hepa lavabili e in grado di intrappolare il 95% degli allergeni senza rilasciarli nell’aria, una capacità di salita massima di 20 mm per pulire i pavimenti più duri e i tappeti, e sensori avanzati per prevenire le cadute e gli urti. I robot aspirapolvere Sweeva 6500 e 6000 sono dotati di un aggiornato sistema di navigazione laser Lds che permette una mappatura degli spazi in tempo reale con maggiore precisione. Hanno una potenza di aspirazione di 2.700 Pascal e 4 diverse modalità di pulizia. Non solo aspirano la polvere, ma la loro luce UV-C integrata sterilizza il pavimento, aggiungendo un altro scudo di protezione.

Focus green

Ces 2022 è stata anche l’occasione per confermare l’impegno ambientale delle aziende. La volontà di LG per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e rendere la propria attività più sostenibile è già visibile in molti prodotti come il frigorifero InstaView con la sua porta trasparente che ne mostra l’interno toccandola due volte, evitando così inutili dispersioni di calore dovute all’apertura della porta. Così il forno Double Oven Range, dotato della stessa tecnologia InstaView che permette di illuminare l’interno del forno e vederne il contenuto semplicemente toccando due volte il vetro, evitando così inutili dispersioni di calore dovute all’apertura della porta.

Sostenibilità quotidiana

Al centro della visione di Samsung per il futuro c’è quello che l’azienda chiama “everyday sustainability”. È un concetto che ispira Samsung a mettere la sostenibilità al centro di qualsiasi cosa faccia: dalla diminuzione dell’impatto della produzione, agli imballaggi che riducono l’impronta ambientale, a una esperienza d’uso maggiormente sostenibile, senza dimenticare la fine del ciclo di vita dei prodotti. L’impegno di Samsung nella riduzione delle emissioni durante il ciclo produttivo è stato riconosciuto da Carbon Trust, ente certificatore e autorità a livello globale sulle emissioni di carbonio. Lo scorso anno, i prodotti della divisione Semiconduttori certificati Carbon Trust hanno contribuito a ridurre le emissioni di 700.000 tonnellate.

Recupero del riciclo

Per estendere il concetto di “everyday sustainability” a sempre più prodotti, Samsung Visual Display userà 30 volte più plastica riciclata rispetto al 2021. L’azienda ha inoltre rivelato che nei prossimi tre anni crescerà l’uso di materiali riciclati anche sui prodotti mobile e sugli elettrodomestici. Nel 2021, le scatole dei Tv Samsung erano realizzate con materiali riciclati, e da quest’anno saranno utilizzati materiali di recupero anche per produrre gli elementi interni dell’imballo, come supporti, buste di plastica e polistirolo. L’azienda ha annunciato inoltre l’espansione globale del suo pluripremiato Eco-Packaging program, che permette di trasformare le scatole dei Tv in piccoli mobili o oggetti di arredo e che sarà ampliato alla gamma degli elettrodomestici come scope elettriche, microonde, purificatori d’aria e altri.

Telecomando senza batterie

Il telecomando Solar One Remote, che grazie ad un pannello solare integrato elimina la necessità di usare batterie, si ricaricherà usando le radio frequenze emesse da device come i router Wi-Fi. L’obiettivo è di includerlo in un numero sempre maggiore di prodotti Samsung, come la nuova line up Tv, ma anche negli elettrodomestici, con l’obiettivo di eliminare fino a 200 milioni di batterie che ad oggi finiscono nelle discariche. Non solo, a breve Solar One Remote e altre tecnologie saranno rese open-source, così da essere utilizzate anche su altri device. Entro il 2025, Samsung vuole inoltre portare il consumo energetico dei propri Tv e caricabatterie vicino allo zero in modalità stand by.

Road to zero

L’impegno di Sony nei confronti della sostenibilità si esplica dal processo di sviluppo fino all’esperienza di visione. Con il programma ambientale “Road to Zero”, Sony punta ad azzerare entro il 2050 la propria impronta carbonica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle attività dell’azienda. Nell’ottica di questi obiettivi, la gamma di Tv 2022 è realizzata con un elevato contenuto di Sorplas, una speciale plastica riciclata sviluppata dalla stessa Sony. Così l’azienda è riuscita a incrementare la quota di materiali riciclati, senza sacrificare design e durata di vita dei prodotti e ha ridotto il contenuto complessivo di plastica vergine addirittura del 60%, l’equivalente di circa 140 milioni di compact disc. Inoltre, grazie alla capacità di rilevare l’assenza di spettatori davanti al televisore, il dispositivo Bravia Cam abbassa l’intensità luminosa dello schermo per risparmiare energia.