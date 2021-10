Una passata di pomodoro buona come quella fatta in casa

La genuinità, la straordinaria corposità e la naturale dolcezza sono le caratteristiche che fanno del Lampomodoro - la passata di pomodoro dolce dell’Emilia Romagna de Le Conserve della Nonna - un prodotto di qualità superiore.

Realizzata con varietà selezionate di pomodoro, coltivate esclusivamente in Emilia-Romagna con metodologie di agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale, la passata Le Conserve della Nonna rappresenta il perfetto connubio tra modernità e tradizione. Da oltre quarant’anni il brand si distingue per l’utilizzo di materie prime del territorio, da filiera corta e controllata, colte nel momento migliore della maturazione e lavorate da fresco, entro pochissime dalla raccolta. Questo permette di preservare tutte le caratteristiche organolettiche: il risultato è una passata dolce e corposa, a basso indice bostwich, quindi con un’altissima resa in cucina, e con un ridotto contenuto di sale, per una passata buona come quella fatta in casa.

Tutte caratteristiche che le hanno permesso di vincere per 3 anni consecutivi il Quality Award, l’unico premio in Italia che coinvolge i consumatori attraverso un’esperienza diretta di degustazione e valutazione dei prodotti alimentari.

www.leconservedellanonna.it