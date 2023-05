Una rivoluzionaria soluzione EAS ridefinisce la sicurezza dei negozi: Presentazione dell’antenna NS45

Una miscela perfetta di stile ed efficacia per un'esperienza di acquisto senza pari

L'industria della sicurezza nel retail ha raggiunto nuove vette con l'introduzione di una soluzione EAS (Electronic Article Surveillance) all'avanguardia. Checkpoint Systems ha lanciato l'antenna NS45, una vera rivoluzione nel settore. Questo dispositivo innovativo offre un design praticamente invisibile che si integra senza sforzo nell'ambiente del negozio, garantendo una sicurezza senza compromessi.

Con l'obiettivo di preservare l'estetica dei negozi e di evitare interferenze con il design degli spazi o con l'aspetto dei banchi cassa, l'antenna NS45 rappresenta un vero balzo in avanti nell'evoluzione delle soluzioni EAS. Finalmente, i negozi possono godere di una protezione di livello superiore senza sacrificare l'esperienza d'acquisto dei clienti.

Un connubio perfetto tra discrezione ed efficacia

L'antenna NS45 è stata progettata per offrire un'efficace soluzione di prevenzione delle perdite in cassa, garantendo al contempo la massima discrezione. Grazie a una tecnologia all'avanguardia, l'antenna offre una copertura a 360 gradi, assicurando la massima rilevazione. Questo significa che i negozi possono proteggere la merce in modo efficiente senza compromettere la fluidità degli acquisti.

Un'esperienza di shopping senza confronti

Checkpoint Systems ha posto l'esperienza del cliente al centro delle proprie innovazioni, con l'antenna NS45 come risultato tangibile di questa filosofia. La progettazione di questa antenna è stata mirata a garantire una linea di visibilità chiara tra i clienti e i cassieri, consentendo loro di vivere appieno il processo di pagamento senza ostacoli visivi. I clienti possono ora muoversi con libertà all'interno del negozio, creando un'atmosfera confortevole durante le interazioni con il personale di vendita.

Un design adattabile a ogni contesto

L'antenna NS45 offre una flessibilità senza precedenti grazie alla sua versatilità. Può essere facilmente adattata a diverse configurazioni di cassa e può essere montata anche su superfici metalliche senza compromettere la sua efficacia. Inoltre, grazie alla la sua ecletticità non intralcia eventuali ristrutturazioni dei negozi.