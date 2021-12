Lo spazio è stato progettato dallo studio di architettura locale Atelier Archi@Mospher, che ha curato in particolare l’illuminazione per offrire allo store un’ambientazione retro-futuristica, una dimensione che nasce dalla combinazione tra un diffuso impiego di soluzioni digitali (QrCode, AI) e una forma ovale che richiama i cinturini al neon in voga negli anni Ottanta. Dallo studio di architettura fanno anche sapere di aver avuto come bussola del lavoro la volontà di garantire un’esperienza appagante per i consumatori, dopo aver riscontrato che spesso le soluzioni tecnologiche adottate nel retail vengono percepite come fredde. Per questo si è deciso di mettere in campo una massiccia campagna di comunicazione sui social network, anche attraverso iniziative di infotainment. La conferma di Uncommon Store di essere un negozio del futuro deriva dal fatto che, per effettuare gli acquisti, occorre scaricare l’app sul proprio telefonino, in modo da eseguire la scansione per entrare e per pagare gli acquisti. Infatti, non sono accettati pagamenti né in contanti, né tramite sistemi più tradizionali: si può esclusivamente ricorrere al QrCode.

