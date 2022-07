Unicoop Firenze: un premio per il rapporto qualità prezzo

In un contesto caratterizzato dall'inflazione, Unicoop Firenze si aggiudica un importante riconoscimento per aver mantenuto i prezzi

Sulla base dei risultati dell’indagine svolta da Amagi, su un panel di 10.299 famiglie intervistate sulle loro preferenze a livello di insegna, viene conferito ogni anno il premio CX Store – Promotion per il miglior rapporto qualità prezzo. Unicoop Firenze si è aggiudicata il riconoscimento per il 2022. Il professor Daniele Tirelli, che ha elaborato la ricerca, sottolinea: "Nel 2022 nelle province toscane in cui opera, Unicoop Firenze si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il CX Store Award, ovvero il riconoscimento per il Miglior Rapporto Qualità/Prezzo. In particolare la Cooperativa risulta essere tra le insegne più apprezzate: l’80% delle famiglie residenti nelle province in cui opera si considera cliente Coop (per avervi fatto acquisti in tempi recenti), il 47% trova in Unicoop Firenze il Miglior rapporto Qualità/Prezzo e il 56% si dichiara più soddisfatto in Unicoop Firenze che altrove. Relativamente ai motivi di questa maggiore soddisfazione, il 37% ritiene che, a parità di prezzi, la qualità dei prodotti che si trovano nei Coop.fi sia superiore ad altri. Un altro 37% pensa che a parità di qualità i prezzi siano inferiori alle altre insegne e il rimanente 26% giudica migliori sia i prezzi sia la qualità dell’offerta. Tutti questi dati si accentuano qualora si faccia riferimento ai reparti più “difficili” legati ai prodotti freschi”.

In un periodo, fortemente caratterizzato dall'inflazione, Unicoop Firenze, è riuscita nei primi cinque mesi dell'anno a mantenere i prezzi calmierati nei propri 108 punti di vendita. In modo particolare, la cooperativa da gennaio a maggio 2022 ha dovuto fronteggiare una inflazione all’acquisto del +8,3%, che è stata in gran parte assorbita, visto che l’inflazione alla vendita si è arrestata al +3,4%. Questo ha significato, per la cooperativa, trattenere nei 5 mesi l’inflazione alla vendita per un valore 20 milioni di euro. “Viviamo una congiuntura in cui l'inflazione va veloce, i costi energetici lievitano, alcune materie prime sono di difficile reperimento e i consumi, inevitabilmente, rallentano -dichiara Francesca Gatteschi, direttrice marketing Unicoop Firenze-. Questo non può distoglierci dal nostro compito di tutelare le fasce più deboli della popolazione, a cui vogliamo continuare a garantire un paniere di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. Con un grande sforzo siamo riusciti a farlo per i primi mesi del 2022. Il nostro compito sarà quello di contenere, per quanto sarà possibile, la spinta inflazionistica in corso, spinta frutto di una dinamica che vede il mondo della produzione, dell’agricoltura fortemente in pressione verso chi come noi deve tutti i giorni impegnarsi perché sia salvaguardato il potere di acquisto dei nostri soci/clienti".

Le iniziative di Unicoop Firenze

Per mantenere i prezzi, il gruppo ha inoltre svolto attività come la promozione Buoni Dentro con l'obiettivo di promuovere i nuovi prodotti a marchio e di far risparmiare soci e consumatori. Con il meccanismo di un buono da 5 euro spendibile su prodotti a marchio Coop ogni 15 di spesa, nei Coop.Fi è stato possibile contenere gli aumenti.