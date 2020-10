Lo sviluppo di Unieuro a Napoli passerà attraverso la partnership siglata tra la catena leader nella distribuzione al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo a livello nazionale, guidata da Giancarlo Nicosanti Monterastelli, e Gruppo Partenope, controllato dalle famiglie Verde, Pede e Postiglione.

Allo stato attuale Unieuro è ampiamente sottorappresentato a Napoli. In seguito a questo accordo pluriennale, i cinque negozi di Gruppo Partenope, oggi operanti con insegna di un gruppo d’acquisto concorrente, entreranno a far parte della rete indiretta di Unieuro, adottandone marchio e format per l’avvio della stagione di picco 2020.

"Da tempo cercavamo opportunità di espansione della nostra rete nella più grande città del Sud –commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro-. Grazie all’accordo con Partenope, il marchio Unieuro andrà a posizionarsi nelle migliori location commerciali di Napoli, affidato alla capacità imprenditoriale e alla conoscenza del territorio che i nostri nuovi partner hanno ampiamente dimostrato di possedere".

"Siamo entusiasti di abbracciare il progetto di Unieuro, di cui condividiamo obiettivi e valori e di cui apprezziamo il modello di business innovativo e orientato al futuro -aggiunge Salvatore Verde, Presidente di Gruppo Partenope-. Il nostro Gruppo ha registrato un’importante crescita nonostante la pandemia, e siamo certi che questa partnership ci darà la possibilità di un'ulteriore crescita, esprimendoci al meglio sul mercato e proseguendo il nostro progetto di espansione territoriale".

Con i punti di vendita di via Monteoliveto, via Leopardi, piazza Vanvitelli e Corso Protopisani e nel comune di Cardito, Unieuro realizzerà da subito una copertura capillare del capoluogo partenopeo, rafforzando nel contempo il fatturato del proprio canale indiretto, che già oggi conta 240 punti di vendita. A sua volta, Gruppo Partenope beneficierà non solo dei vantaggi derivanti dall’adozione del marchio Unieuro, rinomato e diffuso a livello nazionale, ancora sottorappresentato in Campania, ma godrà di condizioni di fornitura favorevoli, grazie alla massa critica sviluppata da Unieuro, e trarrà vantaggio dalla presenza omnicanale dell’insegna, capace di generare traffico in punto di vendita sfruttando la convergenza dei canali fisici e digitali.

Il rebranding e l’adozione del format Unieuro si concluderanno all’inizio di novembre, in concomitanza con la campagna commerciale del Black Friday, di cui Unieuro è diventata anno dopo anno protagonista.