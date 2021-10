Laureato con lode in economia e commercio all’Università di Bologna, nel 1999 è entrato in Banca Akros, dove ha maturato un’esperienza ventennale prima come analista finanziario e poi come manager nell'ambito della partnership internazionale European Securities Network (ESN), di cui Banca Akros è membro fondatore. Fin dagli albori si è occupato delle migliori metodologie di integrazione fra analisi fondamentale Equity e analisi Esg, approfondendo la conoscenza di tutti i principali documenti di rendicontazione non finanziaria.