Unieuro aprirà una nuova piattaforma logistica a Colleferro (Roma) che si aggiunge allo storico hub di Piacenza: raggiungerà così i 200.000 mq di spazi totali

L’accordo tra Unieuro SpA e Vailog -società di sviluppo di piattaforme logistiche, di proprietà di gruppo Segro - prevede l’apertura di un nuovo polo (hub) logistico a Colleferro (Roma) al servizio del centro e sud Italia, che sarà operativo entro fine 2023. Con questa nuova piattaforma, e grazie al potenziamento dello storico snodo centrale di Piacenza, Unieuro raggiungerà una capacità di stoccaggio e movimentazione merci di 200.000 mq, tale da adeguare il proprio assetto logistico a un business in rapida crescita e ai sempre più elevati standard di servizio richiesti dal cliente.

“La crescita che Unieuro ha registrato nell’ultimo biennio per numero di punti vendita da servire, ordini da evadere e complessità da gestire, ci ha posti dinnanzi alla necessità di un cambio di paradigma a livello logistico -spiega Bruna Olivieri, direttore generale di Unieuro-. Dopo l’ampliamento della piattaforma centrale nel 2018 e l’apertura l’anno successivo dello hub locale in Sicilia, oggi intraprendiamo un significativo percorso di rafforzamento della nostra infrastruttura logistica, in perfetta coerenza con il Piano Strategico Omni-Journey, che tra gli obiettivi di lungo termine annovera proprio l’evoluzione del modello operativo. L’ampliamento della capacità del centro distributivo di Piacenza e la creazione di un secondo hub nel centro Italia ci porteranno infatti a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle nostre operation in chiave omnicanale, a beneficio di clienti, affiliati e fornitori e del nostro stesso vantaggio competitivo".

Caratteristiche del nuovo polo logistico (hub)

Il nuovo polo logistico di Colleferro, di proprietà di Vailog, attualmente in costruzione, svilupperà una superficie di 50.000 mq, di cui 10.000 mq (ulteriormente soppalcabili) dedicati al pick-up, e accoglierà merceologie cosiddette bulk, di grande peso e ingombro: grandi elettrodomestici, sia free standing sia da incasso, prodotti legati al trattamento dell’aria e televisori dall’elevato polliciaggio. Il sito, oggetto di un contratto di affitto della durata di 9 anni rinnovabile per ulteriori 6, sarà in funzione entro la stagione di picco 2023 e servirà le regioni dell’Italia centrale e meridionale, ad esclusione di Sicilia e Calabria che continueranno a gravitare sulla piattaforma locale di Carini (Palermo).

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l’edificio richiederà la certificazione energetica (Ape) A e la certificazione ambientale Breeam “Very Good”, oltre alla validazione di uno studio Lca (Life cycle assesment) in conformità agli standard ISO 14040/44. Per quanto riguarda la piattaforma distributiva centrale di Piacenza (104.000 mq), inaugurata nel 2018, ne è previsto il rafforzamento già nei prossimi mesi con l’inaugurazione di due nuove strutture da complessivi 36.000 mq, adiacenti all’attuale e, come Colleferro, destinate prevalentemente allo stoccaggio di merceologie bulk.

Migliorare il servizio nel centro Sud

Gli investimenti totali di 8 milioni di euro, già inclusi nei 245-265 milioni di capex previsti dal piano strategico quinquennale, consentiranno a Unieuro di ampliare la copertura del territorio, ridurre i costi di logistica rispetto alla situazione inerziale, cioè di mantenimento dello status quo, pur in presenza di un pianificato aumento dei volumi; abbattere i tempi medi di consegna nelle regioni del Centro-Sud; mitigare il rischio operativo legato alla disponibilità di un unico hub centrale; abilitare servizi a valore aggiunto nelle aree metropolitane del centro Italia, con particolare riferimento a Roma.

L’espansione della rete logistica di Unieuro creerà fino a 100 nuovi posti di lavoro tra addetti alle attività di magazzino e personale amministrativo, di cui 20 dipendenti diretti, con ricadute positive per i territori interessati dai nuovi insediamenti.