Unieuro torna a crescere nel capoluogo piemontese grazie all’acquisizione del ramo d’azienda composto da due punti di vendita di 2C S.r.l., proprietaria di tre negozi fino ad oggi aderenti al gruppo d’acquisto Expert.

I dipendenti (13) dei negozi in via Orbetello a Torino (un free standing con superficie di vendita di 1.500 mq), e nella galleria del centro commerciale Pam di Pino Torinese (1.150 mq di vendita) verranno riassorbiti da Unieuro, che ne preserverà così l’assetto occupazionale.

Il terzo punto di vendita oggetto della transazione (quello in via Generale Gazzera a Ciriè) continuerà ad essere gestito da 2C S.r.l. in virtù di un contratto di affiliazione con Unieuro, che rafforzerà così anche la propria rete indiretta.

Grazie a questa acquisizione Unieuro accresce la già solida presenza nell’area metropolitana torinese, che arriverà a contare su 10 punti di vendita diretti e 5 affiliati.

"Siamo felici di annunciare un significativo rafforzamento della rete di Unieuro nel capoluogo piemontese -commenta Bruna Olivieri, direttore generale di Unieuro- in coerenza con la nostra strategia che persegue una continua crescita per linee interne ed esterne, alla ricerca della più efficace ed efficiente capillarità territoriale. Una strategia che, anche e soprattutto in tempi di pandemia, ci ha consentito di massimizzare la prossimità al cliente e di rafforzare la nostra distintiva proposizione omnicanale".

Come accaduto nelle acquisizioni degli ultimi anni, i negozi di Torino e Pino Torinese saranno rilevati privi di merce e verranno fin da subito sottoposti a un incisivo piano di rilancio, con adozione immediata del marchio Unieuro, riallestimento degli spazi, riassortimento dei prodotti, formazione dei dipendenti e adeguamento dei sistemi informativi.

L’apertura di tutti e tre i nuovi negozi è prevista per la metà di aprile e a breve verranno abilitati al ritiro dei prodotti acquistati su unieuro.it dalla clientela online (click and collect), nell’ambito della strategia omnicanale dell’insegna, che punta sulla completa integrazione dei canali di vendita.