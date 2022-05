Uniqlo: l’app LifeWear Rome Urban Guide per scoprire Roma

LifeWear Rome Urban Guide creata da Uniqlo offre a chiunque voglia visitare Roma la possibilità di conoscere i luoghi della città

Il nuovo progetto messo a punto da Uniqlo mira a far scoprire la dolce vita romana. Si chiama LifeWear Rome Urban Guide e, attraverso l'app del marchio, offre a chiunque voglia visitare Roma la possibilità di conoscere i luoghi della città che rappresentano, ognuno in modo diverso, i valori del brand. Sei le realtà romane che fanno parte di questo progetto digitale e fisico: la galleria d’arte Varsi, il flower designer Dylan Tripp, la trattoria di quartiere moderna Santo Palato, il chiosco Erno, gli amuleti di Voodoo Jewels e la start up Ridaje. Una vera e propria guida sviluppata come un percorso LifeWear con contenuti editoriali, una mappa interattiva per scoprire i luoghi Uniqlo in città, una sezione sullo streetstyle locale in cui i protagonisti sono coloro che vivono Roma e finalizzata a mettere in luce le eccellenze romane. I contenuti sono stati illustrati da Andrea Chronopoulos, illustratore greco/italiano nato ad Atene nel 1990 e residente a Roma.

“LifeWear è il dna di Uniqlo ed è ciò che vogliamo raccontare, non solo attraverso la nostra voce, ma anche attraverso lo sguardo dei nostri partner locali che riflettono la nostra filosofia” afferma Alessandro Poggi, brand manager Uniqlo Italia.

Le iniziative con i partner del progetto

Ogni luogo che ha aderito all'iniziativa ha avviato attività dedicate come nel caso della galleria Varsi che ha selezionato l'artista Albero Nero per realizzare una serie di

serigrafie ispirate a Uniqlo. La trattoria SantoPalato ha invece creato un piatto speciale ispirato al brand in grado di coniugare la cultura gastronomica romana e quella giapponese e che verrà presentato durante un evento in programma. Dylan Tripp, floral designer e art director, ospiterà diversi workshop per i clienti che introducono la tradizione giapponese della composizione floreale mentre Gioielli Voodoo ha realizzato un gioiello ispirato al marchio. Infine la start up Ridaje adotterà un'area verde in città per restaurarla.