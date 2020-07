Un’occasione per investire nel futuro. Ricominciamo!

“Avere il coraggio di ricominciare, vuol dire riconoscere che nella vita ci sono le marce in avanti, poi c’è il folle e poi ci sono anche le marce indietro: questa è l’esistenza”, così scriveva Paolo Crepet in un libro di qualche anno fa: Il Coraggio.

Siamo stati in dubbio se titolare questo numero di Gdoweek Ripartire o Ricominciare, poi abbiamo optato per quest’ultimo, perché non vediamo nel futuro un ritorno al passato e, in fondo, nemmeno ci piace, abbiamo tutti un’opportunità: quella di cambiare in meglio, di cominciare daccapo, di poter risalire la china seguendo nuove strade. Il lockdown ci ha dato il tempo di pensare, di rivedere passo passo il modo di lavorare, ci ha fatto scoprire più agili, più pronti nel trovare soluzioni alternative a quanto non si poteva fare. Un asset guadagnato da non perdere.

Ci siamo anche confrontati con le sacche di inefficienza che nella quotidianità infastidivano forse ma venivano accettate ... “abbiamo sempre fatto così” si diceva, abbiamo capito che avevamo troppe persone impegnate in business inefficienti e troppo poche in altri in crescita; che l’innovazione quella vera mostrava la sua forza, mentre quella da comunicato stampa deflagrava sulla nuda verità. Perché sapere innovare è qualcosa che risiede nel dna di un’azienda, nelle sue persone non in un prodotto.

Chi rifiutava un’iniezione di tecnologia nel proprio sistema ha subito un elettroshock che gli ha permesso di aprire gli occhi e rimettersi in moto nella giusta direzione. Certo qualcuno, molti, hanno perso fatturato in questi mesi ma proprio per questo motivo, questa “perdita” deve trasformarsi in investimento.

Un ultimo pensiero alle persone, importantissime, sempre, ma nel periodo più duro, la capacità di resilienza è venuta fuori e quindi occupo questo piccolo ultimo spazio per ringraziare le persone che ci hanno permesso di arrivare fin qui più forti di prima, che hanno saputo fare gruppo malgrado la distanza, che hanno lavorato senza orologio per diffondere notizie sempre verificate, giornalisti, grafici, magazzinieri, che non si sono mai fermati... Sì anche noi abbiamo imparato qualcosa. Grazie.