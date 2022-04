Unyli: l’eCommerce di intimo cresce in Lombardia

Si potenzia la presenza dell'eCommerce di intimo Unyli, basato su un modello phygital. Il marchio cresce in Lombardia con nuovi punti di vendita

Cresce la presenza di Unyli, ecommerce B2C e piattaforma multicanale per il settore dell’intimo, con nuovi store in Lombardia: a Milano in Viale Porpora, Castiglione delle

Stiviere e Uggiate Trevano. Inoltre è stato attivato un percorso di restyling nello store di Brescia. “L’apertura dei punti di vendita sul territorio lombardo e la loro digitalizzazione, e il restyling dello store di Brescia, confermano la validità della nostra strategia di espansione in Italia e il processo di digital transformation che stiamo portando avanti sin dall’inizio. Conciliando il mondo fisico con il digitale, la boutique sotto casa con lo store online, la professionalità dei negozianti con le esigenze di ogni donna, miriamo a supportare consumatori e negozianti con soluzioni sempre più personalizzate e innovative”

dichiara Francesco De Paolo, general manager e co-founder di Unyli.

La formula phygital

Unyli è basato su un modello phygital, che integra cioè il canale offline e quello online e accompagna i retailer in un percorso di digitalizzazione multicanale che parte dal negozio fisico, attraverso una gestione informatizzata del magazzino e della logistica. I negozi affiliati diventano poi anche gli hub fisici, territoriali dove vengono dirottati gli ordini raccolti attraverso lo store online.

Le caratteristiche del servizio Unyli

La piattaforma promette consegne flash, servizio gratuito di personal shopper a

domicilio e tecnologia di misurazione delle forme. I consumatori dei nuovi punti di vendita, infatti, avranno la possibilità di usufruire della consulenza gratuita, in store o a casa, da parte di un personal shopper a cui poter chiedere informazioni e consigli, e di un servizio

di delivery dedicato, a domicilio o ovunque si desideri, entro 4h o 6h dall’acquisto, nella fascia oraria 13-15 o 18.30-21. Inoltre, sarà possibile effettuare sostituzioni e resi in tempo reale. L’azienda sta lavorando alla realizzazione di una tecnologia di misurazione delle forme Perfect Body, utilizzabile dal sito web o dall’App, che permetterà ai clienti di scannerizzare il proprio corpo, creare il proprio avatar per provare virtualmente i capi scegliendo la misura adatta.