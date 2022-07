Vallelata e Premiati Oleifici Barbera: co-marketing a sostegno delle scuole

Parte una nuova attività di co-marketing tra il marchio Vallelata e l'azienda Premiati Oleifici Barbera che hanno attivato il concorso La Buona Sicilia

Attivata in Sicilia un'operazione di co-marketing tra il brand Vallelata e Premiati Oleifici Barbera a cui è legato anche un concorso che coinvolge gli istituti scolastici dell'Isola. Il progetto, denominato La Buona Sicilia, è stato attivato il 15 luglio e si protrarrà fino al 15 ottobre 2022. Alcuni obiettivi accomunano le due aziende: valorizzare l'isola; premiare i consumatori che scelgono i due brand in un unico acquisto; veicolare un universo di valori propri dei due marchi attraverso un'esperienza che coinvolgerà alcuni istituti scolastici.

Com'è strutturato il concorso

I consumatori potranno acquistare, in scontrino unico, nei punti di vendita aderenti all’iniziativa almeno una delle referenze Barbera in concorso potendo scegliere tra la bottiglia di olio Evo filtrato da 1 Lt o la bottiglia di olio Igp da 750ml e uno dei prodotti a marchio Vallelata tra Pack di tre mozzarelle da 100 gr ciascuna; Bocconcini in confezione da 8 pezzi; Boccone mozzarella di bufala da 180 gr; Treccia da 200 gr. Una volta effettuato l'acquisto, i partecipanti al concorso dovranno accedere a questo sito web, compilare il modulo di iscrizione al concorso in ogni suo campo e votare la provincia della scuola che si intende premiare. Una volta completato questo procedimento, i partecipanti potranno scoprire se avranno vinto uno dei 40 premi in palio, ossia una fornitura di 12 litri di olio assortito a marchio Barbera. La scuola della provincia più votata avrà la possibilità di vivere un'esperienza unica all'interno del Frantoio Custonaci dove potrà trascorrere un'intera giornata toccando con mano la straordinaria attività legata all'olio.

La promozione dell'attività

Nei negozi aderenti saranno presenti stopper, locandine, segnaprezzo, calpestabili, sottoslim. L'operazione sarà promossa anche attraverso il classico volantino, online tramite una landing page dedicata al concorso e sui social network, con la partecipazione di dodici influencer del territorio.

Le dichiarazioni

“La nostra azienda è da sempre vicina al territorio e valorizza le nuove generazioni -spiega l'amministratore delegato di Premiati Oleifici Barbera, Manfredi Barbera-. Questo progetto non fa che potenziare le iniziative già intraprese nel corso degli anni con l'obiettivo di mostrare ai giovani il nostro mondo aziendale e di fornire loro degli input importanti di conoscenza, formazione e informazione”.